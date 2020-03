Susanne Sjöstedt: Jaktsäsong på teknikovana seniorer

'Det går inte', säger hon uppgivet och lyfter mobilen. 'Jag kan inte ens öppna den'.

När jag kommer in i lägenheten sitter hon i soffan med en ny, ”smart” mobil liggandes framför sig. Intill ligger en kökskniv. Hon har försökt – och misslyckats – bända upp baksidan på mobilen där hon tror att sim-kortet ska sitta.

Dagen innan hade hon tagit färdtjänsten till gallerian och med rollatorn bland annat tittat in i en av mobilbutikerna, tagit fram sin många år gamla seniortelefon och till en säljare indikerat att det kanske var dags att köpa en ny.

Hon åkte därifrån med en smartphone, den allra första säljaren hade plockat fram, och ett tvåårigt mobilabonnemang som blev ytterligare lite dyrare eftersom säljaren lagt till extra surf. Hon vet inte vad ”extra surf” betyder, men förstår ändå rätt snart när hon kommer hem att det inte är vare sig den mobil eller det abonnemang hon ska ha.

Men då är det redan för sent. Hon har redan öppnat förpackningen och då går den inte att returnera. Ingen mobilförsäljare har öppet köp på mobiler eller abonnemang – om man handlar i butik. För det man köper på nätet gäller ångerrätten.

Hade hon beställt mobilen på nätet – vilket hon aldrig gjort eftersom hon inte heller vet vad ”nätet” är – hade det alltså tvärtom varit lugnt. Då hade mobilen kunnat returneras och abonnemanget avbeställas inom två veckor.

Istället sitter vi där runt soffbordet och suckar. Hon är förvirrad, uppgiven och ledsen och jag irriterad och arg. Arg på butiken, på säljaren – och på henne, trots att jag vet att det är helt orättvist.

Det är inte hennes fel. En förvirrad äldre dam som blir påprackad en mobil hon inte behärskar och tillval hon inte efterfrågat av en säljare som tänkt mer på provisionen än på hennes behov. Men jag kan inte låta bli.

Stresspåslaget är värre än ett mobilabonnemang och en obrukbar mobil för sammanlagt runt 5000 kronor egentligen är värt. Visst det är mycket pengar, men fördelat över två år inget som orsakar stora ekonomiska problem.

Det hade kunnat vara betydligt värre, och det är ju det jag inser stressar mig mest. Vad blir det nästa gång?

Det pågår vad som bara kan beskrivas som ständig jaktsäsong på äldre av både mindre seriösa säljare i butiker som manipulerar fram onödiga köp och abonnemang – till rena brottslingar som myglar sig in i äldres liv, in i deras hem eller via telefon får dem att logga in och bekräfta transaktioner med bank-id-appen. Något som lämnar deras bankkonton lika öppna att länsas som en byrålåda.

Det har fått siffrorna om bedrägeri att rusa från närmare 700 anmälningar 2008 – till över 4800 tio år senare. Men det räcker ändå inte.

Efter att polisen ifjol ändrade sättet att koda bedrägeribrott så att det bland annat alltid tydligt specificeras om ett bedrägeri riktats mot äldre eller funktionsnedsatta, kunde man för 2019 konstatera att anmälningarna mer än fyrdubblats till närmare 21 000!

Polisen satsar hårt på att förebygga brott i denna grupp och har bland annat tagit fram det ambitiösa utbildningspaketet ”Försök inte lura mig” i samarbete med Brottsofferjouren och flera pensionärsorganisationer.

Det är filmer, broschyrer och praktiskt taget studiecirkelmaterial tänkt att skapa diskussion och öka medvetenheten bland äldre om när de utsätts för bedrägeriförsök i hemmet, på stan eller på nätet.

Det går inte att blunda för bräckligheten i det där en utsatt grupp görs till ansvariga för sin egen säkerhet mot väldigt slipade bedragare.

Det är ett bra material. Men det går inte att blunda för bräckligheten i det där en utsatt grupp görs till ansvariga för sin egen säkerhet mot väldigt slipade bedragare. För imorgon ringer det ju på dörren eller telefonen igen...