Susanne Sjöstedt: Ingen kan anklaga Region Västernorrland för att ha fingertoppskänsla

Jag gillar tårta. Gärna en bit klassisk prinsesstårta med grön marsipan. Chefen får jättegärna bjuda på en sån vid fredagsfikat nån gång emellanåt som en trivselgrej.

Om chefen seglade in med en tårta i ena handen och ett sparförslag i andra, och det på tårtan stod 'Goda insatser', hade jag kanske inte sagt upp mig på studs men väl gått demonstrativt från lunchrummet.

För sjuksköterskan Sofia Kraft från Matfors rann dock bägaren över häromdagen när hon uppfattade att tårta (25-30 kronor per bit) var Region Västernorrlands sätt att tacka för några av Sveriges sämst betalda vårdpersonals goda insatser under pandemin.

Flera kommuner har i sommar betalat ut en symbolisk ekonomisk tackgåva i form av kanske en 500- eller tusenlapp till den kommunala vård- och omsorgspersonalen. Flera andra har avsatt liknande summor per anställd att användas av personalgruppen för att göra något kul.

Det är inte mycket pengar, men det är något.

Flera regioner har gjort detsamma. Förutom de extra ersättningar - per arbetat pass eller per månad – som många betalats ut under vår och sommar till personalen som jobbat i frontlinjen sitter regionerna också och filar på någon sorts uppvisning i uppskattning. Det gör tydligen även Region Västernorrland, säger sjukhusdirektör Lena Carlsson. Men än finns varken skarpa förslag eller beslut.

En sketen liten fruktkorg, som väldigt många andra arbetsplatser har som stående inslag i lunchrummet och inte låtsas är något speciellt märkvärdigt.

Nu har Carlsson redan lovat att sparbetingen, eller “kostnadsreduceringarna” som regionens högsta chefer envetet vill kalla mångmiljonslakten på verksamhet, inte kommer att innebära att någon personal sägs upp. Vi får väl hoppas det stämmer, så att en extrautbetalning på några hundralappar inte betalas ut samtidigt som varslen trillar in.

Men det är verkligen något problematiskt med att regionen som är i ett sånt desperat behov av bättre arbetsmiljö och som säger sig ha jobbat så hårt med frågan i många år nu, om och om igen uppvisar så usel fingertoppskänsla.

I fjol skulle man, som en “pepp till personalen på Sundsvalls sjukhus”, lotta ut sex fruktkorgar som vinnarna sedan skulle dela med sina arbetskamrater på avdelningen.

Det var ett under av hjärnsläpp som uppmärksammades vitt och brett. En sketen liten fruktkorg, som väldigt många andra arbetsplatser har som stående inslag i lunchrummet och inte låtsas är något speciellt märkvärdigt.

En knappt symbolisk löneförmån till en handfull - medan deras lika hårt pressade och stressade arbetskamrater på andra avdelningar skulle bli utan.

Sjukhusdirektör Lena Carlsson säger att hon har lyft frågan om eventuell ersättning för covid-personal till regionledningen och att man jobbar med det. Vi får väl se vad det blir till slut. Tålamodet bland personalen håller i alla fall på att sina.