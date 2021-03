Susanne Sjöstedt: Ge mig Astra Zeneca-vaccinet om ni inte vill ha det!

Av de drygt 260 000 doser vaccin som under förra veckan anlände till Sverige och fördelades över regionerna var nästan precis hälften Astra Zeneca-vaccin.

Det är gissningsvis förra veckans vaccinleveranser man vaccinerar med runt om i landet just nu, så när beskedet på tisdagsförmiddagen kom att Folkhälsomyndigheten bestämt sig att följa i flera andra länders spår och tillfälligt stoppa vaccinering med Astra Zeneca-vaccinet så fick det oerhörda och omedelbara konsekvenser.

I grannlänet Västerbotten där de bara har Astra Zeneca-doser i frysen just nu tvingas de alltså ställa in ALLA vaccineringar i länet tills de kan få in annat vaccin.

Hälften av vaccindoserna regionerna redan bokat in mottagare av får stanna i frysen. Inga nya bokningar kan göras och redan bokade tider för vaccinering avbokas eller ombokas.

Ja ni fattar ju. Det nya uppdaterade och uppskalade digitala bokningssystemet Region Västernorrland rullade ut på måndagsmorgonen klarade sig inte mer än ett dygn den här gången heller.

I början av mars kraschade det på bara några timmar när länets alla 75-plussare kastade sig på telefonerna och det har legat nere sedan dess då regionen istället beslöt sig för att ringa upp de äldsta och boka upp deras vaccineringar direkt.

Tajmingen blev exceptionellt usel när man redan ett dygn senare tvingades dra ur sladden för bokningssystemet igen. Denna gång eftersom vaccinet de som försökte boka tid för att få stoppats.

Begripligt men riskfyllt, skrev ledarsidan då och varnade för att regionen med det gjorde länets äldre till måltavlor för bedragare. Regionen verkade hålla med och valde alltså i måndags att öppna bokningen via internet och telefon igen.

Nu är även det beslutet begripligt när flera andra länder gått före och där medierna varit mycket snabba med att rapportera om bieffekter – men utan att sätta dem i någon kontext alls.

Men 17 miljoner doser av Astra Zeneca-vaccinet har redan getts och lett till, som det hittills rapporterats, 37 fall av blodproppar (varav en bråkdel av dessa dödliga). Det handlar till och med om färre fall än man kunnat förvänta i en annan grupp med lika många människor som inte tagit några läkemedel alls.

Anders Tegnell kallar beslutet på tisdagen för en ”försiktighetsåtgärd” och menar att det överhuvudtaget inte handlar om rädsla för proppar – utan om att man vill ge den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA några dagar på sig att utvärdera signaler om en annan möjlig bieffekt, även den väldigt ovanlig.

Att läkemedelsmyndigheter är överdrivet försiktiga är i grunden bra. Man vet över hela världen att det finns en inte så liten grupp vaccinskeptiker som inte kommer att låta sig vaccineras mot covid-19.

Reagerar inte myndigheterna på oro bland resten av befolkningen som i grunden är positiva, finns uppenbar risk att fler väljer bort vaccinet. Även personer i grupper där risken att coronasmitta utgör ett reellt hot mot överlevnad.

Hälsoriskerna av coronasmitta är verkligen skyhögt över riskerna för bieffekter av vaccinet.

Men samtidigt betyder all uppståndelse kring Astra Zenecas vaccin, allt initialt leveransstrul med färre doser, att det till en början inte skulle användas av äldre till nu nästan masshysteri kring väldigt få fall av allvarliga bieffekter, att det kanske inte spelar nån roll om vaccinet får klartecken att användas om några dagar igen.

Alltfler kommer att försöka välja bort det, ja till och med tacka nej till vaccinering i närtid om de inte kan försäkras om att de får ett annat vaccin.

Jag litar på dem. Jag litar på deras bedömningar. Jag skulle tacka ja även till Astra Zeneca-vaccinet alla dagar i veckan!

Det är dumt, hälsoriskerna av coronasmitta är verkligen skyhögt över riskerna för bieffekter av vaccinet. Vi har dessutom läkemedelsmyndigheter både i EU och i Sverige som jobbar med både hängslen och livrem för att säkerställa att vaccinet vi får är säkert att använda.

Jag litar på dem. Jag litar på deras bedömningar. Jag skulle tacka ja även till Astra Zeneca-vaccinet alla dagar i veckan!