Susanne Sjöstedt: Fullt stopp på flyget – staten måste snabbt slänga en livlina

Höga kusten airport stängs för trafik hela april. Från måndag är det helt stängt på flygplatsen fram till maj. Även om det ”bara” skulle handla om så lite som en månads stängning kommer den kosta ägarna, Kramfors och Sollefteå, en halv miljon kronor.

Loppet är verkligen inte kört.

Av den lilla ljusglimt flygplatschefen Per Enroth lade sitt hopp till häromveckan, möjligheten att korttidspermittera de runt 20 anställda, blev det ingenting. Man uppfyller i dagsläget inte kraven. Inga pengar alls finns just nu att hämta hos staten för flygplatsen.

Korttidspermittering hade annars kunnat spara kommunerna mer än halva lönekostnaden under krisen – utan att drabba de anställda hårt ekonomiskt

–Men tydligen ska Finansutskottet titta på om det går att göra en regeländring där, säger Enroth till allehanda.se.

Det är ju också så att företrädare för riksdagspartierna i skrivande stund i riksdagens talarstol och praktiskt taget överbudar varandra i löften om fler åtgärder. Mer hjälp kommer, redan införda lättnader kommer att uppdateras i takt med behoven.

Det borde finnas bra chanser för det. Loppet är verkligen inte kört. Inte bara för att kommunala flygplatser över hela landet förstås befinner sig i exakt samma läge och tillsammans kan trycka på.

Flera politiska företrädare har i andra sammanhang dessutom uttalat möjligheten att justera just korttidspermitteringen. För vissa verksamheter som stannat upp helt, räcker det inte med att staten täcker halva kostnaden för lönen. Om ingen arbetskraft behövs, ens under ordentligt bantad arbetstid, och inga pengar kommer in som täcker lönekostnaderna står vi snart inför än värre varsel och snabba konkurser.

Det vet partierna. Det kan komma retroaktiva beslut när som helst. Till dess kanske kommunerna kan ha nytta av flygplatsens anställda nån annanstans, att täcka upp sjukfrånvaro eller möta nya behov så här i coronasmittans spår.