Susanne Sjöstedt: Folk blir sjuka och dör – men jag kan ändå inte låta bli att oroa mig över pengar

Det var lönefredag för många igår. Men tänk om det inte kom några pengar. Hur länge hade du klarat dig då? Hade hyran blivit betald? Elen? Bolånet?

Skapar bara frågan ekonomisk stress? Välkommen ner i båten med oss andra. Enligt en Sifomätning på uppdrag av Swedbank för ett par veckor sedan skulle mer än en femtedel ha svårt att klara sig ens tre månader ekonomiskt om de blev arbetslösa och var tionde lever helt hand ur mun utan minsta lilla ekonomisk buffert.

Så visst pågår en humanitär kris. Människor blir sjuka och människor dör och vi har börjat titta allt mer misstänksamt på varandra i matbutiken och trapphuset. Kom inte nära! Du tänker väl inte hosta? Borde du ens vara ute bland folk?

Smittan är inte den enda krisen – och oron över att bli sjuk eller se anhöriga bli sjuka inte den enda oron.

Vad som ger flest av oss sömnproblem just nu är pengar. Möjligen inte en oro att just den här månaden inte kunna betala räkningarna, men att risken för totalt privatekonomiskt kaos ligger närmare än risken att bli sjuk.

Jobbet som för bara två månader sedan kändes tryggt, men som nu svajar betänkligt. Bostaden som skulle säljas men som nu rasat i pris för att ingen vågar eller längre ha råd att buda. Pensionsutvecklingen som kommande år kommer att påverkas märkbart av det som händer nu.

För vad är väl pengar jämfört med liv? Ja, rätt mycket ändå.

Rekordmånga har varslats om uppsägning, rekordmånga har skrivit in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen – 95 445 personer mellan 1 mars och nu! Därutöver sitter hundratusentals svenskar, kanske till och med miljontals, och har precis gått in i eller är på väg in i korttidspermittering.

Ja, för att vara helt ärlig är ju jag en av dem i den sista gruppen.

Sedan några veckor ska jag jobba en kortare arbetsdag mot lägre lön, och trots att de svenska villkoren som ger mig nästan full lön (96 procent) för en 80-procentig arbetstid är långt bättre än jag kunnat räkna med i de flesta andra länder så är det stressigt. Vänder det här inte snart kanske jag inte har något jobb om ett halvår och då är det inte fråga om att behålla 96 procent av lönen.

När Myndigheten för samhällsberedskap i dagarna presenterade en opinionsmätning över svenskarnas oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, är det också ekonomisk oro som sticker ut mer än oron för att bli sjuka och då inte få den bästa tänkbara vården.

Vi är mest rädda för arbetslöshet, för att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem och för att vår ekonomiska buffert (i den mån vi har en sån) ska utraderas.

Livet kan ju faktiskt gå sönder på mer än ett sätt.

Det är lätt att se bilderna från USA med demonstranter utanför stadshus gapandes över att de inte vill sitta i karantän längre och kräver att få börja jobba, och tycka att de både låter och ser ut som idioter.

Sanningen är väl att de är precis lika rädda som alla andra. För livet kan ju faktiskt gå sönder på mer än ett sätt.

Susanne Sjöstedt