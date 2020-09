Susanne Sjöstedt: Den krassa verkligheten är att de drastiska förslagen på nedskärningar inte är i närheten av att räcka

Ingen personal varslas, men kommer att behöva jobba “smartare och mer effektivt”, berättade sjukhusdirektör Lena Carlsson på onsdagen om de kostnadsreduceringar för hisnande 182 miljoner kronor som tjänstemännen inom specialistvården nu lämnar över till politikerna i Region Västernorrland att resonera över.

Låter det … ja kanske lite flummigt och oskarpt är det inget emot sammanställningen av förslagen som både kapar vårdplatser, lägger ner och flyttar runt verksamheter runt om i länet utan konsekvensanalyser.

Om onsdagens förslag benämns som ett 'dråpslag', ja då får nån komma på ett bättre ord för att beskriva läget när totalt en fjärdedel(!) av verksamhetens kostnader ska kapas inom ett par år.

Inte ens i mitten av mandatperioden tycks man komma mycket mer än ett steg närmare att komma åt det underskott som regionen under olika politiska majoriteter i åratal knuffat framför sig och samtidigt byggt på.

De största skarpa beslut för att rätta till ekonomin som fattats det senaste decenniet är väl om vi ska vara ärliga skattehöjningar. Alla vill fixa regionens ekonomi, men helst utan att behöva kapa kostnader där det känns.

Vad är dubbelt så illa som ett dråpslag?

Så när det nu ligger förslag på kostnadsreduceringar på 182 miljoner kronor (eller vad det nu kan handla om på sista raden när konsekvensanalyserna förhoppningsvis ramlar in under hösten) är den krassa verkligheten att de drastiska förslag som presenterades häromdagen och som lokalt uppfattas som dråpslag mot länets alla sjukhus, inte minst mot Sollefteå där all kirurgisk verksamhet föreslås försvinna, inte är i närheten av att räcka.

Återställningskravet totalt för 2020-2022 för att åstadkomma en budget i balans – där regionen inte gör av med mer pengar än de har och “betalar tillbaka” vad de dragit över tidigare år – ligger mer än 2,5 gånger över onsdagens sparförslag på 182 miljoner.

Så om onsdagens förslag som, om de genomförs, åstadkommer en nära nog tioprocentig neddragning av kostnaderna för specialistvårdens verksamheter i medierna benämns som ett “dråpslag”, ja då får nån komma på ett bättre ord för att beskriva läget när totalt en fjärdedel(!) av verksamhetens kostnader ska kapas inom ett par år.

Hur det här ska gå till vette sjutton.

Vad är dubbelt så illa som ett dråpslag?

Och mitt i smeten sitter sjukvårdspersonalen som brickor som enkelt flyttas runt mellan verksamheter i länet och dessutom förväntas täcka upp när regionen vill göra sig mindre beroende av hyrpersonal.

Hur det här ska gå till vette sjutton.