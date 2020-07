Susanne Sjöstedt: Åka på charter i en pandemi? Folk måste börja ta lite mer eget ansvar!

Det går inte lagstifta om sunt förnuft, även om det onekligen hade behövt nu när ett gäng svenskar tycker det är en bra idé att åka på chartersemester.

I onsdags hävdes utrikesdepartementets avrådan för resor till en rad länder, bland annat Grekland. Tidigt, tidigt på torsdagsmorgonen började därför svenska turister checka in på det första charterplan som skulle lämna Arlanda på flera månader. Destination Rhodos.

Det gick dock inte helt smärtfritt. Grekland, som tidigare beslutat öppna sina gränser för EU-resenärer, hade ångrat ett tidigare beslut att inkludera svenska turister bland dessa. Nu var landet stängt, inget landningstillstånd medgavs.

Så planet blev stående på Arlanda i flera timmar på morgonen innan charterbolaget fått Grekland att till slut ändra sig om landningstillstånd med hänvisning till att man “hade många förväntansfulla kunder som ville åka iväg”, som Tui:s Nordenchef Jessica Enbacka formulerade det i en intervju i Aftonbladet.

En intervju där hon också menade att det var “viktigt att få ett tydligt besked om vad som gäller framåt, då många inbokade flighter och dess passagerare framöver kan påverkas”. Från och med den 15 juli planerar bolaget nämligen att köra igång med ett större charterutbud till Rhodos och Kreta.

Med all respekt för en krisande charterbransch i coronans spår och med all respekt för svenskar med lappsjuka: men vad är det för fel på folk?

Norsk polis berättar nu också att svenska turister smyger in i Nordnorge via Norrbotten under natten när polisen åkt hem för dagen!!

Det är verkligen som att många svenskar fortfarande inte fattat att det pågår en pandemi, som att vi inbillar oss att en hävd avrådan för resor i själva verket innebär en uppmaning att att flyga till en annan del av kontinenten.

Måste det verkligen till förbud för att få svenskar att förstå att det är en dum idé att dra utomlands på semester i år?

Förstår man dessutom inte att vad vi gör idag påverkar situationen framåt?

Vi kan helt enkelt inte hejda oss. Inga gränser gäller oss!

Det finns absolut fullt legitima anledningar för olika grupper av svenskar att resa, även utomlands, trots pandemin. Det kan handla om en absolut nödvändig jobbresa, om att se om ett hus som stått oskött i flera månader – eller kanske om att rå om äldre släktingar i ett annat land.

Vad som känns nödvändigt är svårt att reglera i en myndighetsrekommendation, men “jag orkar inte vara kvar i Sverige längre och vill ha semester” faller inte – hur man än vänder på det – in i den kategorin.

Men genom att charterbolagen börjar ta emot bokningar igen och börjar flyga till semesterorter igen, är det uppenbart att vissa svenskar ser det som en bekräftelse på att det måste vara okej, att resebolagen fråntar dem det personliga ansvaret.

Vuxna människor har, och måste ta, eget ansvar.

På samma vis verkar vissa tänka när det gäller att gå på restauranger eller krogar. “Om de har öppet måste det vara okej”.

Men vuxna människor har, och måste ta, eget ansvar.