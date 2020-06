Susanne Sjöstedt: "Äh, pendlarna får väl ta bilen eller flytta in till stan", tycker regionen och drar in busstrafiken

Region Västernorrland vill dra in flera busslinjer i länet eftersom de inte “behövs” längre. Det handlar bland annat om busslinjer i Höga kusten som binder samman Kramfors med Härnösand och Örnsköldsvik.

Det är ju i grunden ett helt absurt sätt att se på ett kollektivtrafiknät som förstås borde fungera sömlöst över kommungränser.

Regionens nämnd för hållbar utveckling menar att om Kramfors kommun vill ha dessa kvar, ja då får de planera och betala för det själva.

Det är ju i grunden ett helt absurt sätt att se på ett kollektivtrafiknät som förstås borde fungera sömlöst över kommungränser. I precis alla andra sammanhang försöker ju regionen framhålla Västernorrland som ett sammanhållet arbetsmarknadsområde och inte sju uppdelade kommuner med hårda gränser.

Nej, inte ens regiongränsen vill man ju ska vara ett hinder för de som väljer att bo i exempelvis Kramfors och plugga i Umeå.

Över hela Sverige väljer folk de senaste åren i allt högre utsträckning kollektivt resande till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter – men det gäller inte, annat än i vissa noterbara undantag, i Västernorrland.

Tvärtemot regionens uttalade mål om att underlätta arbets- och utbildningspendling, erbjuda “ett attraktivt utbud av resemöjligheter” som till på köpet är prisvärda, har inte minst näringslivet länge kritiserat kollektivtrafiken som dyr, opålitlig och dåligt anpassad till folks alltmer flexibla arbetstider.

Ja, för att inte tala om problemen som uppstår när tågen, som regionen pekar på som anledning till att det inte behövs så många busslinjer längre, står mer stilla än rullar under kalla vintermånader. Så är man kollektivtrafikpendlare i Västernorrland och reser mellan kommuner bör man ha tillgång till bil för att helt säkert ta sig dit man vill hela året.

Nöjesresande är inte alls prioriterat trots marknadsföring av länet som turistmål. Turerna blir glesare eller ställs tvärtom helt in under sommarmånaderna, precis som man redan ställt in stora delar av helgtrafiken.

Så färre, inte fler, reser kollektivt. Färre, inte fler, betalar för biljetterna som ska täcka i alla fall delar av kostnaderna för att hålla trafiken igång i ett stort och glesbebott län.

Det blir en ond cirkel. Vill man bo och jobba i länet blir signalen att man nog ändå förväntas flytta sig lite närmare kusten, lite närmare centralorterna där kommunikationerna och samhällsservicen är både bättre och billigare.

Så vad har politikerna för val annat än att subventionera kostnaden med ytterligare skattemedel, lägga om trafiken och köra färre turer - eller höja priserna? Å så görs kollektivtrafiken utanför stadskärnorna ytterligare lite mindre attraktiv. Reser man minst två personer blir det inte bara smidigare utan också billigare att ta bilen till stan.

Det försämrar kraftigt både företagens och kommunernas förutsättningar för rekrytering.

Det försämrar kraftigt både företagens och kommunernas förutsättningar för rekrytering. Det försämrar unga Kramforsbors möjligheter att bo kvar trots högskolestudier.

”Pira” Hedberg, socialdemokratisk ledamot i kommunstyrelsen i Kramfors, kräver i debattinlägg i dagarna att partikamraten Hans Backlund, ordföranden i regionens nämnd för hållbar utveckling, skaffar sig ett bättre underlag för de föreslagna förändringarna i Höga kusten. Hur de boende där påverkas av försämringarna.

En resevaneundersökning vore förstås inte orimlig för att fatta ett insatt beslut, men riskerar då att missa alla som redan valt bort kollektivt resande trots att det både sett till ekonomi och klimat borde vara det självklara alternativet.