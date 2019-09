Surströmmingsträff i Tvillingsta koloniområde

Att surströmmingsträffarna har hunnit bli till en tradition med invanda rutiner, märktes när deltagarna snabbt och smidigt iordningställde för det efterlängtade ätandet. Stormköken laddades, medan färskpotatisen grävdes upp och löken hackades, tomaterna skars upp, bord och stolar kom på plats, och borden dekorerades med lysande röda rönnbär.

Det varma vädret påminde oss inte om att sommaren snart övergår till höst. Men att bären är skördade, sommarängen slagen och dungar av höstastrar och gullris, i sällskap av andra sensommarblommor nu lyser i all sin prakt, som om de tävlar om att locka till sig humlor, bin och fjärilar, vittnar om att sommaren snart sjunger på sista versen på väg in i den första höstmånaden september.

Sjöng gjorde även vi odlare, efter att ha njutit av förstklassig färskpotatis med surströmmingen och sillen. Då maten var populär ”backade” de flesta för att fylla på tallrikarna med mer av det goda. Efter kaffetåren med Anjas goda hembakade rödvinbärskaka, följde en allmänbildande frågetävling med surströmming och fiskar i allmänhet som tema. Ett av priserna var Anjas passande wettexduk, med bild av en surströmmingsburk och texten ”Smells like sh*t - tastes like heaven”, vilket de flesta håller med om.

Som vanligt, berättades en rad roliga historier varvade med andra spontana samtalsämnen, vilket är vanligt när vi ses under glada och trivsamma former. Att uppleva att sommaren är kort, stämmer väl in på vår känsla av att tiden går så fort när vi är ute på vårt koloniområde, där vi förutom odlingsarbete ser till att odla gemenskap till gagn för både kropp och själ. Det upplevde vi än en gång vid denna mysiga surströmmingsträff.

Anders Edlund

Näraskribent