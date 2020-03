Supportrarna täckte budgeten trots tomma läktare – så mycket drog Modo in på "soffbiljetterna"

1 515 552.

Där har ni det exakta antalet kronor som Modo Hockey drog in på sina "soffbiljetter", de fiktiva biljetter som såldes till b¨åde den publikfria och den inställda allsvenska finalen mot Björklöven.

Siffran presenterades av klubben i en livesändning i den egna webb-tv-kanalen Modo Channel.

– Det gör att vi i princip täcker upp den match som vi hade på torsdagen, då vi spelade utan publik, om man lägger till den summa som vi fått efterskänkt av de som redan köpt biljetter, säger vd Johan Widebro till Modo Channel.

Enligt klubbens uträkning motsvarar summan som kom in via soffbiljetterna totalt 8 811 biljetter, om man räknar på snittintäkten per biljett tidigare under säsongen.

– Om man då tänker att vi hade budgeterat för tre extra hemmamatcher med 3000 besökare på varje, så har vi i princip nått upp till vår budget med hjälp av soffkampanjen, konstaterar Johan Widebro, men flikar sedan in:

– Sedan är det klart att vi dels förlorar de event som vi nu måste ställa in och dels även de matcher som det hade kunnat bli utöver det här.

Klubben blickar nu framåt och precis som Widebro berättade för Allehanda härom dagen släpps säsongskorten för 2020/2021 redan till veckan.

Modo ska dessutom påbörja försäljning av biljetter till premiären.

– Vi släpper biljetterna till premiärmatchen oavsett vilken serie vi spelar i, vilket lag vi möter eller vilken dag det är, säger Johan Widebro till Modo Channel.

– Jag tror att det finns ett stort sug av att känna någonting konkret. Att "nu har jag köpt till premiärmatchen, jag kommer att vara där." Jag är helt övertygad om att vi kommer att fylla arenan på premiärmatchen, för jag känner att vi har fått det momentumet med oss.