Telefonförsäljare ringer från 060-nummer – använder skrämseltaktik:"De spelar på människors rädslor"

Uppringaren berättade för Cecilia Renström hur lätt det är att kapa hennes identitet på nätet. Men hjälp fanns att få: Tryggheten skulle kosta 129 kronor i månaden.

– Man hör rätt ofta att folk får sina identiteter stulna. I sådana här frågor vill man verkligen att någon hjälper en, men det här lät som lurendrejeri. De spelar på människors rädslor och osäkerheten för nätet, det tycker jag är hemskt, säger Cecilia Renström som anade oråd.

Hon avstod köp och avslutade samtalet för att direkt undersöka telefonnumret på Hitta.se. Där har över 1100 personer anmält 060-numret som troligen bedrägeri och många kommentarer vittnar om att de upplevt aktören som opålitlig.

– Telefonförsäljaren använde sig av skrämseltaktiker, som att mina personliga uppgifter låg helt synliga för alla på internet. Jag blev såklart orolig först, men när jag tänkte till lite och ställde motfrågor, då kunde han inte riktigt svara mig, berättar Cecilia Renström.

Vad är ett identitets skydd?

Konsumentverkets jurister gjorde 2016 en utredning av liknande företag och kom fram till att ordet skydd skapar en falsk trygghet för kunden. ID-skyddet liknas mer som en tjänst om hjälp när olyckan redan varit framme.

– Det är viktigt att konsumenter inte tar förhastade beslut. Många har redan ett skydd via sin hemförsäkring, säger juristen Elin Steno på Konsumentverkets hemsida.

Företaget Förebygg Norden AB, som samtalet till Cecilia Renström kom ifrån, har anmälningar mot sig både hos Allmänna reklamationsnämnden ARN och polisen. Ägaren Johan Hilding förnekar att företaget försöker att lura någon och tycker inte att anmälningarna är många i jämförelse med den mängd personer som blir uppringda.

Vad har du för kommentarer till att ditt företag fått så många anmälningar? – Per dagens datum har över 30.000 avtal signerats via telefon av cirka 55 säljare som arbetar heltid, det genomförs mer än 6000 kundkontakter per dag. Vi har inte en enda tvist hos ARN som vi inte löst med kund. Vårt mål är alltid att komma överens utan att behöva involvera en tredje part. Däremot behövs det ibland en tredje part för att bedöma frågan - då hänvisar vi kund till ARN, säger Johan Hilding.

Ditt företag startades för tre år sedan. I år beräknas ni omsätta 15 miljoner kronor, gäller det enbart försäljning av id-skydd?

– Omsättningen baseras på all försäljning företaget har, oavsett om det är brandlarm, id-skydd eller utbildning.

"Lämna aldrig ut koder eller logga in på din bank"

– Det är så viktigt att aldrig lämna ut sina koder eller logga in på banken under press av människor som ringer. Det här är tyvärr inte ovanligt. Om man godkänner ett abonnemang med en telefonförsäljare går man in i ett avtal. Vad man sedan får för pengarna beror på om det är seriösa eller oseriösa företag, säger polisen Erik Hoffman som arbetar som förundersökningsledare på det regionala bedrägericentret i Sundsvall

Enligt Hoffman är bedragarna eller de oseriösa telefonförsäljarna experter på att skapa stressiga situationer, som att det kan röra sig om sekunder innan bankkontot blir kapat men om du agerar nu och loggar in kanske du kan förhindra det.

– Det är då man ska vara extra vaksam – det fungerar inte så i verkligheten, säger polismannen.

Så här gör du för att minska risken för ID-stöld:

► Lämna aldrig ut koder till okända människor via mejl eller via telefon.

► Logga aldrig in på din bankdosa under press från någon som säger sig vara från bank eller myndighet per mejl eller telefon.

► Gå in på skatteverkets hemsida och "spärra obehörig adressändring"

► Kom ihåg att myndigheter och banker aldrig ber om din kod eller personnummer via mejl eller telefon.

Vid köp via telefon eller nätet har du har 14 dagars ångerrätt:

Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans eller utanför säljarens affärslokal.

Ångerfristen börjar löpa dagen efter du tagit emot varan. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet. Du kan givetvis ångra dig även innan ångerfristen har börjat genom att kontakta säljaren och meddela detta.

Vid telefonförsäljning har ett avtal ingåtts först efter att du har bekräftat det skriftligt. Det omfattar skriftliga avtal både i pappersform och i elektronisk form, till exempel genom e-post eller sms.

Säljaren ska ge dig information om hur du ångrar köpet innan du ingår avtalet. Om säljaren inte gett dig tillräcklig information förlängs ångerfristen.

Källa: hallakonsument.se