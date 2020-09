Sundell positiv inför lördagens möte – trots poänglöst på Ängevallen den här säsongen: "Seriens bästa försvar och anfall"

Under lördagen tar IF Älgarna Härnösand emot Delsbo IF i en match som Allehanda.se sänder med sändningsstart 13.55. Båda lagen har skrapat ihop tolv poäng och man kan således förvänta sig en jämn tillställning lagen emellan. Hemmatränaren Daniel Sundell tror dock på seger.

– Jag skulle säga att vi har seriens bästa försvar och därför släpper in noll mål och vi har även seriens bästa anfall och gör därför tre mål framåt, säger Sundell.