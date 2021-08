Sundbergs Trio underhöll på brasaftonen i Örbäck

Onsdagen den 4 augusti var det Sundbergs Trio, för kvällen bestående av Kent Sundberg och Anders Sundberg, som stod för underhållningen. Det var många som kom till vår hembygdsgård för att lyssna på detta spelglada gäng, som bjöd på gitarr- och dragspelsmusik med sång därtill.

Vi fick lyssna till Stardust, Vildkatten, On the sunny side of the street, Twilight Time, Jag trodde änglarna fanns och många fler fina låtar.

Deras småprat mellan låtarna var trivsamt. Det vackra vädret, den brinnande brasan där kaffepannan kokade, hembakt bröd och lotter var några av kvällens övriga ingredienser, som sammantaget resulterade i en helt igenom gemytlig kväll.

Sommarens sista brasafton och säsongsfinal blir det kommande onsdag, den 11 augusti, när Kent och Marie gästar hembygdsgården.

Ing-Mari Överby

Näraskribent