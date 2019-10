Succén fortsätter – intresset för gin exploderar i Australien och Hernö gin tillsammans med det: "Sålt 15 000 flaskor i år"

Hernö gin har nått många framgångar sedan de släppte sin första flaska 2012. Idag säljs deras produkter i 30 länder och de har sina största marknader i Sverige, Australien, Danmark och i Storbritannien.

– Vi började sälja i Australien för två år sedan och trots ökad konkurrens ökar vi stadigt, förklarar Jon Hillgren.

Australien är enligt honom ett riktigt "ginland" och de senaste åren har många lokala aktörer vunnit mark.

– Smaken på våra produkter håller oss stadiga. Det är en väldigt unik produkt.

– Det faktum att många där är intresserade av Sverige hjälper så klart också. Vi här i norr framstår som väldigt exotiska i deras ögon, fortsätter han.

Just nu är deras Head of Customer Experience, Magnus Ernstsson, på plats under några veckor för att marknadsföra och för att utbilda deras importör.

– Där pågår en ginboom utan dess like, säger Jon Hillgren.

Och Hernö gin är med på tåget, bland annat gick det att hitta deras gin på australiensiska flygplatser innan Arlanda tog in dem.

– Totalt har vi sålt 15 000 flaskor i Australien i år, berättar Jon Hillgren om framgången.

Hur ser målen ut för nästa år?

– Det är klart att vi gärna slår det, men vi vill heller inte gå för fort fram utan vi växer gärna gradvis och etablerar oss på marknaden, fortsätter han.