Succé när Perdido Jazz & Blues i Ö-vik startade säsongen

Den amerikanska pianisten och sångerskan Champian Fulton tog publiken med storm tillsammans med sina eminenta medmusiker, basisten Hans Backenroth och danske trumslagaren Kristian Leth.

En fullsatt Blueskällare, med godkänt avstånd enligt coronarestriktionerna, var med på noterna redan i kvällens första nummer All of me i en skönt avspänd version. Där fick vi prov på Champians pianospel, något hon behärskar till fullo och som påminner om Oscar Peterson, en av de absolut största jazzpianisterna genom tiderna.

Hennes fingrar leker över tangenterna i smakfulla solon och hon bjuder på fina arrangemang av traditionella välkända låtar ur den amerikanska sångboken, bland annat vackra balladen Body and soul.

Champian Fulton sjunger också på ett charmigt, nyanserat och mycket tilltalande sätt. Hon har fantastisk frasering och man tror verkligen på varje ord hon sjunger. Väldigt elegant och njutbart. Hennes medmusiker bygger hela tiden upp musiken, är otroligt samspelta och backar upp på ett utomordentligt sätt. Hans Backenroth, internationellt känd och en av våra främsta basister, har ett härligt sväng, en fulländad teknik som han även visar i sina stråksolon och hans självklara spel ger intet mer att önska.

Trummisen Kristian Leth, som också gjort sig en internationell karriär, visar på ett musikaliskt varierat "vispspel", perfekta markeringar och klockren timing. Ännu en underbar jazzkväll hos Perdido med fantastiska musiker och en supernöjd publik.

