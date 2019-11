Succé för PRO:s musikcafé i Bjästa

Cirka 150 personer hade bänkat sig inne i Entréhallen, Bjästa

Vid dörren, efter insläppet, välkomnades alla på ett glas bubblande cider och sedan var festen igång.

Temat för kvällen var musikal och olika filmlåtar.

Första låten var ”Swing it magistern, swing it”. Hela kören agerade som en skolklass, kom in och busade, kastade pappersflygplan och var allmänt stökiga. En av körmedlemmarna, Sten Westman, agerade som lärare...

Andra musikalen i repertoaren var ”Minne från Cats”, där många i kören var iförda kattöron.

Musikalen ”Om jag hade pengar” blev också bejublad. En annan av körmedlemmarna, Tommy Kronqvist, inledde med orden ”Käre herre, om jag hade lite pengar”. Avslutningen var superb, där kören kastade ut guld och papperspengar till publiken.

Allsången fick också sin plats i programmet. ”En gång jag seglar i hamn” ur filmen ”Resan till Dig” föll alla på läppen.

Sara Karlsson ikläddes sig huvudrollen och levererade ”Aldrig skall jag sluta älska Dig” och ”Livet är en schlager”. Sara fortsatte med ”Guldet blev till sand” (Kristina från Duvemåla), och ”Monicas vals”, innan det var dags för fikapaus med smörgås och gokaka.

Och, givetvis – lottdragning.

”Andra halvlek” inleddes med att kören vandrade in på scenen med paraplyer och visslande med ”Singing in the rain”.

Fortsättningen av kvällen blev lika lyckad.

Kören avslutade med ”Vilken underbar värld” (My fair lady), ”Det bästa jag vet” (Sound of Music) och ”Don´t cry for me Argentina” (Evita). Solisten Helen Byström kom ut på scenen utklädd till Eva Peron och sjöng acapella, första versen. Fantastiskt bra!!

Avslutningen blev lika lyckad. New Old Singers framförde ”I mitt hjärtats land” (Chess), och ”Mamma Mia”.

Och som extra krydda i musikanrättningen framfördes som extranummer ”Thank you for the Music”.

Publiken applåderade och gav stående ovationer.

Under uppträdandet sjöng Sara Karlsson ”Gabriellas sång” med körens ”ohande” som extra inslag.

En härlig musikkväll var till ända.

Vi längtar redan till nästa musikcafé i Entrébyggnaden, Bjästa!

Anders Nordin

Näraskribent