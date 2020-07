Succé för Ö-viksbandets musikvideo - 45 tusen visningar på två veckor: "Helt otroligt"

Det rullar på för Ö-viksbandet Perfect Plan.

För två veckor sedan släppte bandet singeln "Better walk alone" med tillhörande video som spelades in i gamla stationshuset.

I skrivande stund har videon redan fått 45 866 visningar.

Hur känns det?

– Helt otroligt, det känns fantastiskt, säger sångaren Kent Hilli.

Kent berättar att det har vällt in kommentarer och att alla är positiva.

– Responsen har varit galet bra och att det skulle bli så många visningar på bara två veckor är helt klar över förväntan och väldigt roligt.

Vad handlar låten "Better walk alone" om?

– Den är lite speciell för mig personligen och jag skrev den i en "down period" i livet. Låten handlar om när du kommer till en "dead end" i en kärleksrelation och går åt separata håll, säger Kent.

Bandet bildades 2014 och för tre år sedan fick de ett skivkontrakt med skivbolagsjätten Frontiers Record. Under 2018 släpptes debutalbumet ”All Rise” och är nu de aktuella med singelsläpp och skivan "Time for av miracle" som släpps den 4:e september i höst.

Bandet består av Kent Hilli, Leif Ehlin, Fredrik Forsberg, Mats Byström och Rolf "Trazan" Nordström.

Nu planerar bandet fler musikvideoinspelningar i Ö-viksmiljö och släpper inom kort en ny singel med tillhörande video.

Se videon här: