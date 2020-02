Succé för Musikcafé 2.0 i Bjästa

Den sena timmen uppvägdes av ett uppgraderat musikcafé, med hela fem artister på scenen och när Klas Norberg med komp av Pär-Åke Stockberg drog igång passande ”Rock around the clock” exakt på klockslaget, så var publiken genast med på noterna och stämningen förblev hög hela kvällen.

Agneta Olzzon fortsatte med ”För det här är bara början” och det var början på en kväll med en massa härliga låtar i olika genrer. Peter Grundström sjöng sin låt ”Livet det har varit gott mot mig” och det satte an tonen för en hel del musik med lokal prägel. Dock inte i nästa, där Tommy Thelin friade med kvällens tidstema och sjöng ”Du kom för sent”.

Musik-Café 2.0 lyfte sedan extra, när Pär-Åke tog fram sin saxofon och likt en trollkarl från Oz, exekverade ”Over the rainbow” med briljans. Queens ”I want to break free” fick en mäktig tolkning av Klas, innan Agneta & Peter framförde ”Strövtåg i hembygden” med känsla och finess.

Klas sjöng sedan Olle Norell-klassikern ”Bröderna Byströms begravningsbyrå”, omgiven av Agneta med ”Tunna skivor” och Agneta & Peter i deras egna ”Lika barn leka bäst”, innan Tommy avslutade första akten med ”I just wanna dance whit you”, i en hyllning till Jerry Williams.

Ett Musik-Café 2.0 kräver förstås extra gott fika och köket bjöd på en tekakamacka, som även den fick tummen upp av publiken.

Andra akten startade med Agneta & Peter i en härlig hurtig version av Lambeth Walk, innan Klas bytte stil helt och framförde Wilhelm Peterson-Bergers ”När jag för mig själv i mörka skogen går”. Lokal prägel blev det även med Thorstein Bergmans ”Om du nånsin kommer fram till Samarkand” som Tommy sjöng, innan dottern Angelina som tuff gästartist framförde ”En tuff brud i lyxförpackning.

Agneta & Peter fortsatte med egna svängiga ”På väg igen”, innan Pär-Åkes glänsande saxofonspel blev en bra sammanfattning av kvällen, när han framförde Glenn Millers ”A string of pearls”. ”Good luck charm”, ”Violer till mor”, Nicke Sjödins ”Jäg känns vacker” och ”Country roads” avslutade Musik-café 2.0, men extranummer önskades. Så Agneta & Peter körde ”Liver går ej repris”, Tommy sin egenskrivna ”En blå ängel” tillsammans med Angelina, innan Klas drog med sig alla övriga i ”I can jive”, vars sista toner klingade ut kl 22.20 under publikens stående ovationer.

