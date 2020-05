Succé för livekonsert på nätet – pengar samlades in till Kvinnojouren i Ö-vik: "Vi blev överväldigade"

Oscar Sundelin, Cecilia Brandehav och Markus Lundberg bjöd på en livekonsert på nätet under fyra och en halv timme i lördags. Under den tiden kom det in 22 052 kronor till Kvinnojouren Örnsköldsvik.

– Vi blev överväldigade över resultatet. Vi trodde på 1000-2000 kronor, säger Oscar Sundelin.

– Vi kom fram till att göra en insamling till Kvinnojouren, eftersom våld i nära relation har ökat i coronatider när många är hemma i självkarantän.

Alla livekonserter är inställda på obestämd tid.

– Cecilia kom på idén att vi skulle livestreama på nätet. Det här var femte veckan i rad som vi körde Lajva En Livekonsert I Ditt Vardagsrum.

Man har bytt vardagsrum och deltagare.

Vad bjöd ni på för musik i lördags?

– Det var blandat med fokus på kvinnliga sångare och låtskrivare. Allt från Laleh, Linnea Henriksson till Beyoncé. Och man kunde swisha in låtönskningar.

Oscar Sundelin berättar att man kommer att anordna fler insamlingar framöver.

– Vad det blir vet vi inte än. Men nu ska vi att ha ett uppehåll.