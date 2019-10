Succe för "Guldkatten" Rigmor på Bruksgården

Rigmor är en av våra främsta jazzsångerskor med en gedigen musikalisk utbildning både i Sverige och USA. Hon har uppmärksammats med mängder av utmärkelser som Frödingstipendium, Tore Ehrling-stipendiet, Anita O´Daypriset och det prestigefyllda Kungliga Musikaliska Akademiens Jazzpris. Numera är hon även ledamot i nämnda Akademi. 2015 belönades hon med den kungliga medaljen Litteris et Artibus. Mellan 2015-2017 var hon adjungerad professor vid Ingesunds Musikhögskola. I fjol vann hon P2 Jazzkattens "Guldkatten" på Fasching i Stockholm.

Hon har gett ut sex album, tre har sålt guld! Det senaste albumet "Come Home", producerat tillsammans med kvällens musikanter, lanserades i februari. Rigmor har för första gången komponerat musiken själv, men tagit sina gamla författare till hjälp med texterna. Ny i gänget är Andreas Mattsson, som hon kom i kontakt med efter sitt deltagande i "Så ska det låta". Egentligen är Rigmor inte så begeistrad i studioinspelningar, utan vill hellre stå på scen och sjunga live. Hon kan då improvisera och anpassa låtarna efter publiken och dagsformen!

Kvartetten inledde med "Lovely" från den nya skivan. Jonas fick här utrymme för ett mästerligt solo på flygeln.

Förväntningarna var högt ställda när Rigmor gav sig i kast med "Wuthering Heights", som Kate Bush inledde sin karriär med 1978. Bygger på boken av Emeli Brontë, Svindlande höjder. Få vågar sig på låten. Den kräver komplicerade röstresurser i falsett. Av de varma applåderna att döma, klarade Rigmor stycket galant. Hon blev väldigt rörd och fick torka en liten tår i ögonvrån.

Kvällens andra höjdpunkt var "Over the Rainbow" från 1939. Rigmor gav här en njutbar stund tillsammans med ett passande solo av Martin på basen. På sin tid Judy Garlands signatur.

Officiella delen avslutades med Birger Sjöbergs "Den första gång jag såg dig" från 1922. Alldeles utmärkt med Rigmors mjuka röst! Tänk om vi hade fått höra mer ur den svenska sångskatten!

Stående ovationer gav extranumret "There´s Always Something There to Remind Me" från 1963 för Dionne Warwick, som Rigmor skarpt gillar liksom vi alla helt och fullt tog till oss!

Bengt Ferm

Näraskribent