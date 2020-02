Strålande jazzkonsert i Blueskällarn i Ö-vik

Claire Martin föddes 1967 i London av musikintresserade föräldrar. Hon inspirerades av Ella Fitzgeralds Sångböcker så till den grad, att hon fortsatte på den banan med studier hemmavid och i New York. Professionell sångerska blev hon redan vid 19 års ålder och en dröm uppfylldes, då hon två år senare fick uppträda på Ronnie Scotts berömda jazzklubb i Soho, London.

Claire har turnerat världen över med sin trio, där Sir Richard Rodney Bennett under flera år var kompositör och pianist. Som solist har Claire sjungit tillsammans med berömda orkestrar som Liverpools filharmoniker, BBC Big Band och BBC Concert Orchestra. 2011 erhöll hon engelska drottningens "Order of British Empire", OBE, motsvarande vårt "Litteris et Artibus".

Flera musikstycken framfördes från hennes tjugonde och senaste skiva "Believin´it med just Martin Sjöstedt Trio som arrangör. Orkestern inledde med "The Great City" i ett skönt swingtempo ursprungligen skrivet av Curtis Lewis. Claire menade, att texten skulle få oss att allvarligt fundera på vår tid med dessa mobiler och appar. Muntra miner och goda skratt hördes bland åhörarna!

I Cole Porters "Get Out Of Town" plockade Martin fram saxofonen. Trevligt trots betydelsen!

Kvartetten fortsatte med en härlig låt av Billy Holiday "Detour Ahead" från 1951.

Balladen "P.S. I Love You" ville som efterskrift skänka litet solsken över den mörka tiden som var strax före kriget 1938.

Det fanns en gyllene men bräcklig period innan Berlinmuren föll. Poplåten "Broken Wings" skrevs 1985 av rockbandet Mr. Mister och erhöll en Grammy!

Claire framförde med emfas Irving Berlins "Cheek to Cheek" från 1935 till musikalen "Top Hat". Alla minns Fred Astaire sjungande och elegant dansande med Ginger Rogers!

Konserten avslutades med Chet Bakers "It Could Happen to You" från 1958. Stående ovationer naturligtvis!

Publiken önskade höra mer av Claire Martin, som nu tyvärr var tvungen att kasta in handduken p g a besvär med stämbanden. En extralåt "We´ll Be Together Again" framfördes nog så elegant på flygeln genom Martins flyhänta spel. Jag tror, att åhörarna var förstående och väldigt nöjda ändå.

Bengt Ferm