Straffhjälte för Modo – men offensiven inte viktigast för Karlkvist nu: "Börja i rätt ände"

Modo upprepade fjolårets bedrift och besegrade Skellefteå med 4–3 på försäsongen. Den här gången dröjde det till straffläggning innan Ö-vikslaget kunde betvinga SHL-gänget, men inte desto mindre blev det en seger.

Patrik Karlkvist var den ende som hittade rätt i straffläggningen. Medan exempelvis Linus Pettersson misslyckades med ett konststycke och Joakim Lindström tappade pucken, vispade Karlkvist bara upp pucken i krysset bakom Gustaf Lindvall.

– Isen var dålig. Jag ville egentligen göra någonting snyggt också men det var lika bra att bara skjuta, säger Karlkvist, som ger sig själv betyget "helt okej" efter första matchen.

– Jag spelade hyfsat stabilt. Men det kändes som att man låg en halv sekund bakom där man brukar ligga under säsong. Man är en halv sekund för sen och så kommer det en klubba eller någonting i vägen.

Han fortsätter:

– Man åker runt och beklagar sig för att man inte klarar av vissa saker, men det är ju första matchen också. Hur länge har vi hållit på, i en och en halv vecka typ?

Vad fokuserar du som spelare på i såna här matcher?

– Att inte göra bort mig (skratt). Nej, men man försöker bara att jobba hårt och komma in i det. Det är det viktigaste just nu känns det som; att man ska komma in i det hårda arbetet och att linjerna sitter där. Man får börja i rätt ände, det går ju inte att börja tänka på det defensiva sedan när säsongen börjar. Det offensiva vet man kommer ändå.

Hur tyckte du att ni skötte er i matchen?

– Första perioden var bra, men sedan var det inte bra alls i andra. Men jag tyckte ändå att vi redde ut det helt okej med tanke på att vi spelade dåligt.

För andra året i rad besegrade Modo alltså SHL-motståndet Skellefteå. Västerbottningarna har till den här säsongen förstärkt med exempelvis den tidigare NHL-spelaren Tom Pyatt.

– Det är kul att möta så bra motstånd, det blir extra peppande när sådana killar är på isen och man får mäta sig med dem, säger Patrik Karlkvist.