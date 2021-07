Stort segelfartyg från Göteborg på besök i Härnösands hamn – första gången på 40 år

För första gången på 40 år seglar nu Svenska kryssarklubbens seglarskolas segelfartyg Atlantica längs med ostkusten och till bland annat Härnösand.

Sent på kvällen under gårdagen la fartyget till Härnösands hamn, men resan är lång så fartyget och dess besättning kommer resa vidare mot Höga kusten vid lunchtid under onsdagen.

– Vi ska till många platser och har bara övernattat. Vi hinner inte med så långa stopp men vi har handlat och fyllt på vårt förråd, säger Elias Wennersten.

Svenska kryssarklubben är en av världens största båtklubbar med över 40 000 medlemmar. Därför består besättningen av ungdomar från alla Sveriges hörn.

– Det är som ett sommarläger. Ungdomarna får lära sig mer om samarbete, att jobba ihop och ha kul tillsammans samtidigt, säger han.

En lång havsresa med många delmål tar också lång tid.

– För ungefär en månad sedan lämnade vi Göteborg och för en vecka sedan var vi Stockholm, säger

Skolfartyget och dess besättning har rest en lång väg under en lång tid och därför görs hemresan inte till havs.

– Hela besättningen byts ut när vi är framme i Luleå och så åker vi andra hem via land, säger Elias Wennersten.

Från Luleå och ned kommer Atlantica ha vuxna som elever, även de är med ombord för seglings- och navigationsutbildning.

Den 23 juli är det planerat att Atlantica ska angöra Luleå hamn.