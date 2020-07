Storsatsning i Örnsköldsvik efter order på 40 miljoner – ska nyanställa: "Vi vill bli 10-15 stycken"

Den storsatsande bredbandsleverantören IP-Only har valt norrländska installationsföretaget Install som entreprenör till uppdraget att bygga ett sammanbindande nät i Jämtland.

Sedan i februari har också Install haft en verksamhet i Örnsköldsvik. I dagsläget är det Jens Edström som håller på att starta upp verksamheten i Ö-vik. Men med satsningen i Jämtland, och ytterligare uppdrag åt bland annat Övik Energi har Install stora ambitioner om att växa i Örnsköldsvik.

– I dagsläget har vi rekryterat en verksamhetschef i Jens Edström som närmast kommer från VTG. Hans uppgift är att starta igång verksamheten, säger Sebastian Hellström som är verksamhetschef vid Install Fiber och fortsätter:

– Vi startar upp lokala bolag på orterna då vi ser fördelar i att vara lokalägda och ett eget bolag i koncernen.

Totalt har Install omkring 95 anställda och har dubblat sin omsättning från 200 miljoner kronor till 400 miljoner kronor under ett år. I Örnsköldsvik siktar bolaget på att bli 10-15 personer.

– Vi har en entreprenad hos Övik Energi som vi påbörjat, så vi rekryterar per omgående och söker efter fibertekniker just nu. Det krävs inga särskilda kompetenser. Vi vill ha in rätt människor med rätt egenskaper. Mycket handlar om att vara driven, intresserad och vilja lära sig, säger Sebastian Hellström.

Utöver fibertekniker söks även projektledare till kontoret i Örnsköldsvik.

– Där kräver vi lite mer erfarenhet, säger Sebastian Hellström.

IP-Only har investerat 13 miljarder på bredbandsutbyggnaden i Sverige och kommer investera ytterligare miljarder framöver. Nära 800 miljoner kronor av dessa kommer att ha investerats i Jämtland.

– Vi har samarbetat med IP-Only tidigare och det har fungerat riktigt bra. Bland annat så genomförde vi tillsammans en omfattande bredbandsutbyggnad i Norrbotten så det här uppdraget passar oss perfekt.

Uppdraget drivs som totalentreprenad vilket innebär att Install ansvarar för allt från projektering, tillståndshantering, genomförande samt slutdokumentation innan överlämnande av färdig lösning till kund.

Projektet, som påbörjas i augusti och kommer pågå fram till årsskiftet och uppgår till ett värde av drygt 40 miljoner kronor. Det är ett omfattande uppdrag då enbart den planerade schakten uppgår till mer än elva mil.

– Vid själva fiberinstallationen så kommer vi sannolikt behöver använda resurser från Örnsköldsvik, säger Sebastian Hellström.