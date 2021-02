Storkedjan blir McDonalds granne i Ö-vik: "Kämpat för det här i tio år"

ÖA har tidigare skrivit om att det skissas på en biltvätt intill McDonalds nya restaurang på Valhallavägen i Örnsköldsvik. Nu kan vi berätta att det är bensinjätten OK, som är företaget bakom planerna.

– Vi ser ett behov hos oss och Ö-viksborna. Ska de kunna tvätta miljövänligt behövs det fler tvättar, säger Ulf Tjernström, vd för OK Örnsköldsvik.

Idag har OK endast en bemannad tvättstation i kommunen, den på bensinmacken vid södra infarten. I många år har de letat efter en tomt på andra sidan stan och nu verkar den alltså vara funnen.

– Det är ett perfekt läge och för att locka människor till en tvätt, krävs en plats där många åker förbi.

Tanken är att OK ska bygga anläggningen från grunden och på så sätt göra den extra miljövänlig. Den ska innehålla två byggnader på totalt 500 kvadratmeter. Den ena ska vara en bemannad tvättgata och den andra snabbtvätt.

– Vi kommer kunna göra den på ett ännu bättre sätt än den vi har idag. Vi vill göra det snabbt och smidigt för våra medlemmar och bra för miljön.

I underlaget OK skickat in till kommunen skriver de att det utförs cirka 240 000 biltvättar per år i Örnsköldsvik och att ungefär tre fjärdedelar av dessa görs på platser som inte är avsedda för biltvätt.

Ulf Tjernström räknar på att runt 100 bilar om dagen kommer rengöras på deras kommande anläggning, vilket blir drygt 35 000 per år.

Förhoppningen från företagets sida är att deras nybygge ska bidra till att folket i Örnsköldsvik väljer bort att tvätta bilen hemma på gården.

– Vi har ett underskott på tvätthallar i kommunen. Alla vet att det är dåligt för miljön att tvätta på gatan, men folk väljer att göra det ändå, eftersom vi är bekväma varelser.

När kan tvätten stå färdig?

– Jag har inget exakt svar. Först måste vi få igenom en detaljplaneändring och sedan hoppas jag vi kan komma igång så snart som möjligt. Efter att ha kämpat för det här i tio år är jag bara glad att vi kommit så här långt.