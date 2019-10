Stor skadegörelse på Kempevallens gräsplan – sönderkörd av fordon: "Vi är jättebesvikna och bedrövade"

Mikael Artursson fick reda på den stora skadegörelsen vid åttatiden på torsdagsmorgonen.

– En förälder till en spelare i ungdomslagen upptäckte detta under sin morgonpromenad. Jag har knackat dörr i området och det var livat här förra natten (läs natten till onsdag). Frågan är om det hände i natt eller natten innan.

Fordon har sladdat sönder hela Kempevallens gräsplan som ligger i Hörnett – nära hockeyarenan Modohallen.

Modo FF fick sin gräsplan förstörd för fem år sedan också. Klubben har gjort mycket för att det inte ska hända igen.

– Vi har blockerat med nät, målburar och betongfundament. De har verkligen gjort sig för som har tagit sig in. De har kört in under bollnätet, säger Mikael Artursson.

– Man kan fundera vad som händer framöver.

Det kommer att kosta en hel del att åtgärda det som har förstörts.

– Det är svårt att säga hur mycket. Hur blir nästa säsong, för det kommer ta tid att få ordning på det här? Vi kommer att kontakta de som är proffs på planer.

– Nu måste vi också fundera på hur man stänger av ännu mer för att det inte ska upprepas.

Vad vill du säga till personerna som gjort detta?

– De inser nog inte riktigt hur illa det här är för oss och hur många arbetstimmar som ligger bakom för att få till en sådan bra gräsplan, säger Mikael Artursson som varit ordförande i Modo FF i tre år.

– Jag förstår inte varför man ska köra bil på en gräsyta som är en fotbollsplan som används av barn, ungdomar och vuxna.

Modo FF har polisanmält skadegörelsen.

– Den som vill får gärna lämna tips till mig eller till polisen. Jag gissar att det här går in inom ramen för grov skadegörelse och det är allvarligt, säger Mikael Artursson.