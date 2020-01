Stor optimism i Vibyggerå – 41 nyinflyttade under förra året

Den första punkten på den digra agendan var det sedan 2001 sedvanliga välkomnandet av de som under föregående år hade flyttat in till Vibyggerå. Det var 41 personer som flyttat in. Det betydde att nu hade det flyttat in mer än 600 personer under 2000-talet.

På den andra punkten svarade Kramfors kommun för informationen. Först var det tillväxt- och näringslivschefen Susanne Königsson som gav en så ingående information att den får komma i ett senare referat. Det känns i alla fall skönt att Kramfors kommun nu tagit tag i utvecklingen av framtiden runt Skuleberget och planerar för ett 40-miljonersprojekt.

Mikael Englund från Höga Kusten Turism delgav oss sedan de visioner som finns runt Skuleberget. Han övertygade oss om att det här med liften och verksamheterna runt den är bara början av utvecklingen av aktiviteter med Skuleberget som centrum. Han visade också tänkta scenarier om aktiviteter under de närmaste åren.

Joseph Daibess från Almi var nästa talare. Hans företag samarbetar med Kramfors kommun och hjälper till med bland annat affärsutveckling, behovsanalys och likviditetsprövning. Man kunde också låna ut pengar.

Våra två stora entreprenörer runt Skuleberget Jerry Engström och Fredric Wedin meddelade också framtidsvisioner. Fredric drog ner kvällens största applåd, när han meddelade att han just idag hade fått klart att Ulf Lundell skulle besöka Naturscen Skuleberget den 24 juli.

Hans-Erik Näslund redogjorde så för ”5 toppar och Sveriges högsta ö”. Man ska ordna med vandringsleder till 5 toppar i Vibyggerå och Mjältön måste vara med.

Så följde fikapaus med diskussion vid de olika borden. Fikakollekten skulle gå till att göra en grillplats uppe vid Gällstasjön.

Hans-Erik redogjorde också för skolutbyggnaden. 260 kvadratmeter att dela mellan växande förskola och friskola. Detta i en bygd där kommunen lade ner skolan för sex år sedan!

Turistbussarna skulle gå även till sommaren men med delvis andra rutter.

Malin Svanholm – nytt kommunalråd i Kramfors – hade också kommit till mötet och blev intervjuad av Hans-Erik.

Det var mycket mer som behandlades, men utrymmet räcker inte. Det var i alla fall ett positivt möte med optimism inför framtiden.

Karl-Anders Nordström