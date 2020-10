Stor konkurrens i Brynäs – Sundlövs svar om Modo: "Har hörts några gånger"

I Brynäs finns de före detta Modospelarna Tom Hedberg och Josef Ingman som är lagkamrater men också konkurrerar om att få istid i Brynäs just nu. Josef Ingman har varit in och ut ur truppen under säsongen medan Tom Hedberg mestadels fått istid.

– Båda spelade i går (mot Örebro) och uppsidan är stor för båda. Josef har varit här ett år men gjorde tyvärr illa sig tidigare under säsongen. Han har varit med de sista matcherna, säger Sundlöv och fortsätter:

– Tom har jättestor potential att bli en riktigt bra ishockeyspelare. Kanske på en högre nivå än i SHL. Tom är fortfarande ung och behöver komma in i spelet på den här nivån. Att se Hedbergs utveckling i Modo förstärker bara min bild att han kan bli riktigt bra.

Peter Andersson utvecklar resonemanget om Josef Ingman, som nu återhämtat sig efter en tid utanför laget.

– Han har nog behövt den här tiden för att få lära sig sakerna vi vill att han ska göra. Han har tagit det på ett bra sätt och vi har haft individuella samtal med honom.

I förlustmatchen, 6–4 mot HV 71, fick Ingman tio minuters istid och passade också fram till John Perssons 5–4-reducering.

– Ingman har tagit till sig det vi sagt, för han har spelat bättre. Han har fått nåt att ta på individuellt. Han har många verktyg, en bra skridskoåkning och är ganska vältränad. Han har inte supermycket erfarenhet på den här nivån ännu, säger Peter Andersson.

Micke Sundlöv berättar också att han har kontakt med sin gamla förening, Modo Hockey. Och slår fast att han har kvar ett hjärta för föreningen.

– De har sitt och jag har mitt men vi har hörts några gånger och jag saknar dem, det är bra människor och det var en tid som var rolig och spännande. Jag tycker de tog kliv i sin verksamhet förra säsongen också, men det var tråkigt att de inte gick upp. Jag tror att de hade riktigt bra möjligheter förra säsongen.

Det ser inte ut som att Micke Sundlövs Brynäs kommer att försöka låna ut Tom Hedberg och Josef Ingman. Däremot letar klubben aktivt möjligheter att låna ut Alexander Lindelöf som gjorde succé i VIK Hockey för två säsonger sedan.

I VIK 2018/2019 producerade Lindelöf 25 poäng på 52 matcher, där han också var en viktig kugge i försvarsspelet vilket gjorde att Brynäs IF skrev ett tvåårskontrakt med backen.

Förra säsongen blev det 45 matcher för Lindelöf i Brynäs, men ganska sparsamt med istid och än så länge den här säsongen har han inte spelat en enda minut. Om den tuffa situationen sa Brynästränaren Peter Andersson så här i en intervju på tisdagen:

– Vi har pratat med Lindelöf många gånger. Och det vi säger är att han behöver spela. Och när vi inte kan erbjuda speltid måste man spela någon annanstans. Den frågan ligger lite hos Micke Sundlöv (sportchef) och hos honom själv.

Att Brynäs jobbar för att låna ut Alexander Lindelöf är ingen hemlighet, och sportchefen Micke Sundlöv berättar nu att han har haft kontakt med ett antal klubbar om en utlåning. Huruvida Modo är en av dem, vill han däremot inte berätta.

– Jag ser inte annorlunda på honom än vad Peter (Andersson) gör. Det är ingen optimal situation att spelare inte spelar matcher. Sedan ska det lösas praktiskt också, säger Micke Sundlöv.

Brynäs IF har en pågående dialog med både Alexander Lindelöf, hans agent och andra klubbar för att hitta en lösning.

– Vi har några krokar ute men det är konstiga tider där ute just nu (coronaläget). Så det är inte världens enklaste att få ut spelare och få plats med spelare i olika trupper.

Att Sundlöv varit i kontakt med klubbar i Hockeyallsvenskan är alltså klart, men det är i nuläget inte så säkert att det blir en återkomst till moderklubben VIK Hockey.

– Jag tänker inte kommentera vilka jag pratar med, men jag har haft dialog med några lag om Lindelöf och ser mer än gärna att vi hittar en lösning.

Har du förhoppningar om att hitta en lösning närmaste veckan?

– Det är mitt jobb att hitta en lösning, och jag kan bara hoppas att det blir så snart som möjligt. Han behöver spela, säger Micke Sundlöv.

Om Modo Hockey är den lösningen är ytterst oklart, men Sundlöv och Modo Hockeys sportchef Fredrik Glader har som sagt haft kontakt.

– Jag har pratat med Sundlöv, det har jag, och vi har en bra dialog men det finns flera spelare bland SHL-klubbarna som är behov av istid, säger Glader som dock inte vill gå in på specifika namn.

Men en efter en snabb scrollning då det gäller istid poppar det upp backar som HV:s talang Emil Andrae (elva matcher med HV hittills men han har fått allt mindre istid), Leksands Alexander Lundqvist (inga SHL-matcher den här hösten), Linus Nässén, Växjö (åtta matcher och en istid i snitt på sex minuter drygt) samt då Alexander Lindelöf.

– Just nu händer det mycket och det gäller att ha is i magen. Vilken eller vilka som är mest aktuella håller jag för mig själv, säger Fredrik Glader.