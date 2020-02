Stöld på klädbutik i centrala Ö-vik – man i 25-årsåldern anhållen: "Har använt sig av verktyg"

På måndagskvällen strax innan klockan 19 beordrades polisen till en klädbutik i centrala Örnsköldsvik. Anledningen var att en man setts stjäla varor.

Mannen i 25-årsåldern hade med hjälp av ett verktyg, klippt bort larm från kläder till ett värde av runt 1000 kronor. Han hade sen försökt få med sig kläderna från butiken utan att betala för sig.

– Det är en man som är misstänkt för stöld i butik under dagen. Han har tagit sig in i en provhytt och bearbetat larmen på klädern och sedan plockat med sig dessa och lämnat butiken. Värdet var under stöldgränsen, men då han har använt sig av verktyg blir han misstänkt för stöld, säger Stefan Sundberg, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Västernorrland.

Hans försök misslyckades dock, då han strax därefter kunde gripas av polisen.

– Han greps och sitter anhållen nu. Det blir utredningsförfarande under morgondagen tillsammans med åklagaren, säger Sundberg.

Mannen är nu misstänkt för ringa stöld.