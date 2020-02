Stjärnspäckade veckor i Ö-vik – få koll på vad som händer i stan

Skicka gärna in dina tips till oss.

FREDAG

Sagostund

När: 7/2 kl. 10–10.40

Var: Arkenbibliotekets programrum

Vad: Välkommen till Sagostund på Arkenbiblioteket! Ålder 3-6 år. Drop in, ingen anmälan behövs

Arrangör: Arkenbiblioteket

Teaterspegelns fars "Boeing Boeing"

När: 7/2 kl. 19–21.30

Var: Gnistans Folkets Hus, Gullänget

Vad: En skrattfest där arkitekten Fredrik Skott umgås med tre flygvärdinnor. Allt går bra tills flygen blir inställda och fler än en kommer till lägenheten samtidigt. Då börjar kaoset och då är det bra att ha en trogen hushållerska och en god vän som hjälper eller stjälper...

Arrangör: Teaterspegeln

Claire Martin & Martin Sjöstedt Trio

När: 7/2 kl. 20–22

Var: Bruksgården, Blueskällar´n

Vad: Claire Martin har i Jazz Times listats som en av världens nu allra bästa jazzsångerskor, det säger något om hennes standard. Nu får vi njuta av hennes sång tillsammans med ett suveränt och lyhört komp, Martin Sjöstedt piano, Niklas Fernqvist bas och Daniel Fredriksson trummor.

Arrangör: Perdido Jazz & Blues Club

Danny Saucedo – The Run(a)way Show

När: 7/2 kl. 20-22

Var: Fjällräven Center

Vad: För första gången någonsin åker Danny Saucedo ut på turné genom hela landet med en helt egen show. Och inte vilken show som helst. Förbered dig på en upplevelse som tänjer på alla gränser för vad som är möjligt i sådana här sammanhang.

Arrangör: Verkställande Byrån

LÖRDAG

Lördagsstund

När: 8/2 kl. 12–12.40

Var: Arkenbibliotekets programrum

Vad: "Sagor ur Sivs Sagoväska" med Siv Engblom. Från 2 år. Boka biljett på 0660-88020

Arrangör: Arkenbiblioteket

Andreas Nilsson - Äkta country på svenska

När: 8/2 kl. 15–17

Var: Röda Kvarn, Köpmangatan 26, Bredbyn

Vad: Äntligen får vi se och höra Andreas Nilsson på Röda Kvarns scen. Länets hårdast arbetande trubadur bjuder på en helt ny repertoar hämtad ur countrymusikens näringsrika mylla med egna och andras texter på svenska. Entré: 120:-, Fika till självkostnadspris. Välkommen!

Arrangör: Röda Kvarn, Bredbyn

Kulturlab - Tryck

När: 8/2 kl. 13–15

Var: Örnsköldsviks museum & konsthall

Vad: Handledare och material finns på plats. Gratis.

Arrangör: Örnsköldsviks museum & konsthall

Maria Lundqvist "Om att våga flyga"

När: 8/2 kl 19.30-21.15

Var: Nolsskolans aula

Vad: Maria Lundqvist "Om att våga flyga". En galet rolig föreställning

Arrangör: Audere Vivere AB

Ta det som en man - Hampus Nessvold

När: 8/2 kl. 19.30-21

Var: Folkan Teater

Vad: Hampus Nessvold har beskrivits som en multitalang och upplevs orädd med ett unikt sätt att blanda allvar med gränslös humor. Under hösten 2018 medverkade han i Mia Skäringers SVT-serie "Kroppshets" samt fanns med som gästartist under hennes arenaturné "No More Fucks To Give".

Arrangör: Örnsköldsviks Riksteaterförening & Kahlo

SÖNDAG

MÅNDAG

Spela Roll-veckan: Föreläsning med Maskrosbarn

När: 10/2 kl. 18–20

Var: Nolaskolans aula

Vad: Välkommen att lyssna till Natalia och Linn från organisationen Maskrosbarn som delar med sig av sina erfarenheter i samband med Spela Roll-veckan. Veckan uppmärksammar att det finns barn & unga som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld i familjen. Fri fika! ornskoldsvik.se/spelaroll

Arrangör: Örnsköldsviks kommun,BRÅ Örnsköldsvik, Rädda Barnen, Svenska kyrkan Själevads församling, Junis, Unf, NBV, Centrumkyrkan Bjästa och Elimkyrkan

TISDAG

Föredrag - Mitt måleri, Per Elof Nilsson Ricklund

När: 11/2 kl. 18–19

Var: Örnsköldsviks museum & konsthall

Vad: Med rötter i det klassiska måleriet berättar Per Elof Nilsson Ricklund om sitt skapande. Efter många år som lärare på Florens Academy of Art i Italien, så har han flyttat hem till Örnsköldsvik. Gratis.

Arrangör: Örnsköldsviks museum & konsthall

Euskefeurat ”Det är aldrig för sent att ge upp”

När: 11/2 kl. 19-21.30

Var: Folkan Teater

Vad: Vill ni höra oss, så vill vi träffa er. Vi saknar er, och hoppas att det är ömsesidigt! Euskefeurat är: Ronny Eriksson, Kenneth Berg, Dan Engman, Per Isaksson, Robert Lundberg, Bengt Ruthström

Arrangör: Örnsköldsviks Riksteaterförening & Euskefeurat

ONSDAG

Föreläsning - Johannes Marainen

När: 12/2 kl. 18–19.30

Var: Arkenbiblioteket, Lasarettsgatan 5, 891 33 Örnsköldsvik

Vad: Föreläsning – ”Att leva i två kulturer” av Johannes Marainen, författare, historiker.

Arrangör: Arkenbiblioteket i samarbete med Samiska Föreningen Orrestaare Saemien Sibirie

Kul för alla barn

När: 12/2 kl. 18–20

Var: IOGT-NTO:s lokal, Bergsgatan 8 Örnsköldsvik

Vad: Vi uppmärksammar "spela roll"- veckan och bjuder in alla barn från 7 år till en rolig pysselkväll med spegelmålning och lekar. Vi bjuder på glass, välkomna! Mer information hos vasternorrland.junis.se

Arrangör: Junis

Föredrag av läkare Maria Meidell

När: 12/2 kl. 18–20

Var: EFS Lasarettsgatan, en trappa upp.

Vad: Kom och lyssna om alzheimer och demens sjukdomar.

Arrangör: Alzheimerföreningen

TORSDAG

Elbil i praktiken, visning av elbilar

När: 13/2 kl. 18–20

Var: Kronan, Järnvägsgatan 6

Vad: Håkan Jonsson, energirådgivare, ger råd och fakta om elbilar. Bilbolaget, Lindholms bil, Bil Dahl och Nordemans Bil finns på plats och visar upp sina elbilar. Övik Energi berättar om laddinfrastruktur. Kvällen är gratis, vi bjuder på fika! Anmälan senast 11/2 till www.simplesignup.se/event/163505

Arrangör: Energi- och klimatrådgivningen

FREDAG

Gratis filmkväll för barn & ungdomar!

När: 14/2 kl. 18–22

Var: IOGT-NTO:s lokal, Bergsgatan 8 Örnsköldsvik.

Vad: Vi uppmärksammar "Spela roll"- veckan och bjuder in till fredagshäng med film & snacks. Kl. 18.00- 20.00 barn från 7 år, mer info hos junis.se/vasternorrland Kl. 20.00- 22.00 ungdomar från 13 år, mer info hos @unfornskoldsvik på instagram Välkomna! #duspelarroll

Arrangör: Junis & Unf, ungdomens nykterhetsförbund

LÖRDAG

Lördagsstund

När: 15/2 kl. 12–12.45

Var: Arkenbibliotekets programrum

Vad: "Tufse på månskenstur" med Teater Spinn. Från 3 år. Boka biljett på 0660-88020

Arrangör: Arkenbiblioteket

Poesihörnan

När: 15/2 kl. 12–13

Var: Arkenbiblioteket, Lasarettsgatan 5, 891 33 Örnsköldsvik

Vad: Lokala poeter läser eget material blandat med favoriter av kända diktare.

Arrangör: Poesihörnan

Orrestaare markand - samisk marknad

När: 15/2 kl. 10–16

Var: Örnsköldsviks museum & konsthall

Vad: Orrestaare marknad i och vid Örnsköldsviks museum & konsthall. Marknadsutställare med samiska produkter och hantverk, lotteri. I tältkåtan serveras samiska smaker.

Arrangör: Samarr: Örnsköldsviks museum & konsthall, Orrestaare Saemien Sibrie

SÖNDAG

TISDAG

Textil- Tisdag; stickning

När: 18/2 kl. 18–20

Var: Örnsköldsviks museum & konsthall

Vad: Ta med eget arbete eller botanisera bland vårt material. Gratis.

Arrangör: Örnsköldsviks museum & konsthall

ONSDAG

Kom och sjung

När: 19/2 kl. 13–14.30

Var: Kom in

Vad: Kom och sjung och ha en trevlig stund Välkommen

Arrangör: Alzheimerföreningen

TORSDAG

Klimatet och omställningen

När: 20/2 kl. 13–14.45

Var: Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11, Örnskölddsvik

Vad: Kom och lyssna på Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH. Han talar om de klimatförändringar vi ser och de som kommer och om de förändringar vi måste göra för att skapa drägliga levnadsvillkor.

Arrangör: ÖSU, Örnsköldsviks senioruniversitet

Fixa laddplats till din elbil

När: 20/2 kl. 18–20

Var: Kronan, Järnvägsgatan 6

Vad: Lena Jonsson, BioFuel Region, berättar hur villaägare och bostadsrättsföreningar kan ordna laddplats för elfordon. Övik Energi berättar om laddinfrastruktur. Kvällen är gratis och vi bjuder på fika! Anmälan senast 18/2 till www.simplesignup.se/event/163715

Arrangör: Energi- och klimatrådgivningen