Steg för steg – så ska det gå till i Ö-viks nya sjukhustält: "Det ska gå snabbt"

De som passerat Örnsköldsviks sjukhus den senaste tiden har säkerligen uppmärksammat det tält som slagits upp utanför entrén till akutmottagningen.

Tältet finns till för att kunna hantera det ökade tryck som coronaviruset riskerar att skapa på akutvården i staden.

Än så länge har behovet av att använda det inte uppstått, men det står där redo. Därinne är tanken att patienter ska bedömas en och en, för att sedan skickas vidare in till sjukhuset om så krävs.

– Det ska gå snabbt, en till två minuter per patient, säger Lars Rocksén, narkosläkare vid Örnsköldsviks sjukhus.

Den som kommer dit får först vänta utanför tältet ifall en annan person är inne i det, då regeln är att endast en patient åt gången får vistas där. När man sedan kallas in finns det en stoppskylt en bit ifrån vårdpersonalen, där man får stanna.

– Det är inte en farlig smitta om man står på avstånd. På ett par meters håll kan man föra en diskussion med en patient utan risk.

En läkare frågar sedan ut en angående symptom och en sköterska genomför mätningar på pulsen, andningen och kroppstemperatur.

– Det vi är ute efter att identifiera är de som har tydliga symptom och de som har träffat en känd smittad. De som har en hög risk för att vara infekterade helt enkelt.

De som misstänks ha smittan och är i behov av akutvård slussas sedan via en nylagd grusgång in i ett eget rum på sjukhuset, via en sidoentré. På så sätt passerar den inga andra patienter på vägen.

– Det är en mild sjukdom för de flesta. Det gäller att identifiera de som är i behov av vård, separera dem och ta hand om dem säkert, säger Rocksén.

För att förhindra att smittan sprids har akutens dörrar också låsts tills vidare, även nu innan tältet tagits i bruk. Det går självklart fortfarande att uppsöka akutvård och man kommer då att bli insläppt och få kontrollfrågor via porttelefonen för att få vård under säkra och kontrollerade former.

Denna åtgärd har vidtagits för att inte blanda misstänkt coronasmittade med andra patienter i väntrummet.

– Det man ska komma ihåg är att det här är ett förlopp vi behöver lösa utöver all annan vård. Folk med andra sjukdomar och brutna ben kommer fortfarande komma hit som vanligt.

Till sist vill Rocksén skicka en hälsning till Örnsköldsviksborna, med ett budskap som läkare i hela landet väljer att betona gång på gång.

– Det här är en smitta som sprids med droppar och jag vill understryka en gång till att det är extremt viktigt med handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten, det gör skillnad.

