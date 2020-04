Stafettsjuksköterska gav för mycket morfin – patient på Sollefteå sjukhus dog

Händelsen inträffade i mitten på mars då stafettsjuksköterskan arbetade på intensivvårdsavdelningen vid Sollefteå sjukhus. Då en patients tillstånd försämrades kontaktade sjuksköterskan jourhavande narkostläkare som då gav ordinationen att ge patienten morfin via sprutpump. Ordinationen var 1 milliliter per timme som sedan kunde ökas vid behov till max 7 milliliter per timme.

Istället gav sjuksköterskan totalt cirka 40 milliter på kort tid. Patienten avled senare.

Sjuksköterskan erkänner att dosen givits patienten av misstag men kan inte förklara varför det skett. I en skrivelse anger sjuksköterskan att den felaktiga dosen berott på ett "mänskligt misstag".

Sjuksköterskan anser också att händelsen hade kunnat undvikas om samma system som finns i Norge även funnits i Sverige. Där kontrollerar två sjuksköterskor dosen och styrkan på medicinen innan den ges till patienten.

En rättsmedicinsk obduktion ska genomföras och sjuksköterskan har fått lämna sin anställning. Händelsen har även polisanmälts.