Sportchefens förklaring till Timrålyftet – och synen på petade trion: "Han kommer att leverera"

Under landslagsuppehållet för ett par veckor sedan agerade Timrå IK efter att ha haft en tung period i Hockeyallsvenskan. Då plockade klubben in nyförvärvet Tobias Lindberg samtidigt som Linus Nässén anslöt från Frölunda – och efter matchen mot BIK Karlskoga under söndagen har Timrå IK fem raka segrar.

Det var en nöjd sportchef som kom ut ur omklädningsrummet i NHK Arena efter 3–1 i toppmötet.

– Det är fördelen med det här laget, vi har spelat bättre i toppmatcherna, säger Kent Norberg.

Vad beror lyftet efter uppehållet på?

– Vi har fått in nya spelare och har en helt annan konkurrenssituation. Det är klart att det spelar säkert roll. Det var allmänt slitet innan landslagsuppehållet tyckte jag också. Nu har vi vunnit fem raka och får vara glad över det.

"Nubben" gillar det han har sett av tillskotten i deras första matcher, men han vet samtidigt att det finns mer att hämta.

– Man ska komma ihåg att ingen av dem har spelat något tidigare i år. För dem är det försäsong, med tanke på det gör bägge det jättebra.

Vinsten mot BIK Karlskoga gör att Timrå hakar på topplagen i tabellen och onsdag och fredag väntar nya utmaningar.

– Matcherna som kommer den här veckan är viktiga och jag har sagt att vi måste ta nio-tio poäng på de här fyra matcherna vi spelar för att hänga kvar där uppe. Nu har vi tagit fem på två matcher. Det gäller att ladda om för det blir en jätteviktig match mot Västerås på onsdag och sedan Björklöven på fredag, säger Norberg och tillägger:

– Det gäller att inte slå sig till ro för det här, men grabbarna får vara glada i dag för vi gör en bra insats. Vi ska ju vara topp-fem och folk kanske skrattade innan åt mig i höstas, men nu är vi där uppe och det ska vi fortsätta vara.

Under de senaste omgångarna har trion Christoffer Jansson, Jonathan Carlsson och Filip Lander varit utanför matchtruppen och därmed har det inte blivit något matchande alls på några veckor för spelarna.

Trots det är det inte aktuellt för Timrå IK att leta någon annan miljö för någon av dem, enligt sportchefen.

– Inte just nu i alla fall. Laget kan ändras till på onsdag eller fredag. Just nu är det inte aktuellt med någon utlåning eller annat, säger Norberg.

Han fortsätter:

– En sådan som Christoffer Jansson, som vi tror mycket på, har mått bra av det här. Han har fått träna ordentligt och ta det lugnt och börja om från början. När han kommer in kommer han att leverera, det är jag övertygad om. Jonathan Carlsson har spelat mycket tidigare i år och jag är inte orolig för honom och detsamma gäller Filip Lander.

Kent Norberg om ...

► Linus Nässén:

– Nässén är spelsmart och gör mycket bra saker, det är det lilla sista som saknas, men han har inte tempot i sig än. Ge honom en månad till så kommer han vara en riktigt bra spelare för oss.

► Tobias Lindberg:

– Lindberg kommer mer och mer, han är fruktansvärt stark på puck och har den tyngd som vi kanske har saknat i laget tidigare. Han tillför med det spelet. Samma där, ge honom mer tid också.