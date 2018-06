Satsningen gav resultat – nu slår Ö-viks Tennisklubb rekord: "Det är en tydlig signal"

Det är inte bara hemma på Mattsborgen i Hörnett som Örnsköldsviks Tennisklubb bjuder in till spel under sommarmånaderna. Under kommunens paroll "Världens bästa sommarlov" arrangerar klubben även gratis sommartennis vid Sörlidenskolan och Alneskolan.

Och sporten är populär.

Sammanlagt engagerar ÖTK över 200 barn och ungdomar under de här veckorna.

– Det är ett ordentligt rekord. Här på Mattsborgen är det nästan 190 deltagare och vi brukar ligga någonstans kring 120. Den här veckan är den mest intensiva då det är många yngre barn och stora grupper, säger Hans Jansson.

När Sporten besöker ÖTK:s hemmaborg tittar solen fram lagom till första träningspasset. Det råder full aktivitet både på de tre grusbanorna utomhus och inomhus där barnen få testa på "multi skillz", en träningsmetod som tennisen har anammat och som utvecklar koordination och motorik.

Anledningen till boomen hos Ö-viksklubben är flera men Hans Jansson menar att det bottnar i ett långsiktigt tänk. För en tid sedan fick klubben ekonomiskt stöd via Idrottslyftet för att bjuda in skolor att prova på tennis – och trots att stödet försvann har ÖTK fortsatt på samma spår.

– Syns man inte så finns man inte – och vi ser det som en jättebra grej att nå ut till skolorna. När stödet försvann bestämde vi oss för att göra satsningen själva, skolorna får komma hit och de behöver inte betala. I och med att barnen får åka buss gratis nu så underlättar det. Vi står för banhyra och tränare – och det är ju vårt jobb.

Hans Jansson är en av tre anställda hos ÖTK och det är full huggning för tränarna. Klubben märker av den positiva trenden generellt, inte bara under sommarmånaderna.

– Vi växer om man ser till antalet medlemmar och vi märker att vuxenkurserna blir större också. Under majträningen utomhus brukar det vara tio, tolv vuxna som tränar – i år var det över 30. Det är en tydlig signal om att de gillar verksamheten.

När en klubb växer sett till antalet utövare sätter det större krav på faciliteterna. ÖTK har tre tennisbanor inomhus, plus att det finns en fjärde bana som inte har anpassat underlag för tennis utan istället ett klassiskt "gympagolv". Den banan används till stor del av skolidrotten.

– Vi har nästan drabbats av växtvärk och känner att vi skulle behöva en fjärde tennisbana. Man skulle kunna ha en helt annan flexibilitet då. Men det blir en dialog med kommunen om det och en fråga om hur de ställer sig till om ytan skulle förändras. Vi vill ju inte tappa skolan heller då det är en jätteviktig del för oss, säger Hans Jansson.

Jansson har varit en viktig pjäs för ÖTK under lång tid och han fortsätter att brinna för tennisen, år efter år. Vad är det som driver honom?

– Jag har fördelen att jag har yngre kolleger. Vi har vidareutbildat oss – jag och Bertil (Sundman) har gått högsta tränarutbildningen – och vi har även fått in multi skillz som är nytt. Man får en kick av det och jag är även med i förbundet lite och hjälper till med utbildningar, säger Hans Jansson.

Sedan fyller han i:

– Den största glädjen är att se att verksamheten växer och att barn och vuxna tycker att det är roligt att spela tennis.