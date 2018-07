O-ringens historia - så här ser det ut idag "Det är orienterarnas julafton"

Den idag gigantiska tävlingen som är O-ringen såg dagens ljus första gången 1965. Tävlingen anordnades då av Per-Olof Bengtsson och Sivar Nordström. Båda herrarna var då drygt 31 år gamla och meriterade orienterare. Vid tidpunkten för första O-ringen hade Per-Olof Bengtsson två bronsplaceringar i natt-SM och har på äldre dagar tagit hela 12 stycken världsmästartitlar som veteran. Sivar Nordström var under 60-talet med i svenska orienteringslandslaget och 1962 så lyckades han bärgat hem en bronsmedalj under EM. Per-Olof Bengtsson och Sivar Nordström ville se en flerdagarstävling i orientering likt de tävlingar som återfinns inom cykel, med en etapp om dagen under en längre tid. Som längst fanns det tvådagars för orienterare under 60-talet.

– Det var Sivar Nordströms ide. Han tyckte att vi skulle efterlikna en sexdagars på cykel, att hålla på flera dagar i sträck och tävla. För då fick man publicitet i en hel vecka, kanske lite före och lite efter, säger Per-Olof Bengtsson.

Namnet är taget från landslagsorienterarnas fackförening O-ringen. Det var den enda orienteringsorganisation där både Peo Bengtsson och Sivar Nordström var medlemmar i.

– Vi hade bildat en förening som hette O-ringen och den var efter mönstret av Skidringen. Vi var landslagsorienterare och ville ha lite mer tyngd i det vi tyckte. Då bildade vi den här föreningen. Vi hade tre mål. Att få mer publicitet för orientering, mer rättvis tävling med bättre kartor och göra orienteringssporten internationell.

Målet var att ha tävlingen lokalt i Skåne men duon fann inte tillräckligt många dugliga etapper att tävla på enbart i Skåne. Lösningen blev att första etappen hölls i Hilleröd i Danmark, som Per-Olof Bengtsson själv vann. Sedan tog sig tävlingen över Öresund och in i Skåne, där tre etapper hölls. Den avslutande etappen för Bengtssons och Nordströms femdagarstävling hamnade i Blekinge, lite norr om Kallinge.

För att så många som möjligt skulle kunna vara med och delta hölls tävlingarna på kvällen eftersom många av deltagarna behövde jobba på dagarna. I den första upplagan noterades 156 deltagare. Tävlingen blev en omedelbar succé, för redan följande år ökande deltagandet till det drygt fyrdubbla, till 672 stycken deltagare.

– Till andra året var det faktiskt 1500 anmälda. Men under de första två åren så körde vi på kvällarna och då vågade vi inte ta emot mer än ungefär 700 anmälda för att det kunde bli för mörkt innan de kom tillbaka. Men sedan 1967 då körde vi på förmiddagarna. Orsaken till att vi i början körde på kvällarna var för att de som bodde i närheten skulle både kunna jobba på dagen och tävla på kvällen.

Sedan dess har deltagandet stadigt stigit. Rekordnoteringen för antalet deltagande är från 1985 års upplaga i Falun när 25021 stycken var med i orienteringstävlingen.

– Utvecklingen visade att vi tänkte rätt när vi startade. Det blev väldigt populärt, många ville vara med. Från början hade vi tänkt att det skulle vara en elittävling men det verkade som det behövdes för alla sorters orienterare.

Idag lockar O-ringen omkring 18000 deltagare i snitt. Orienterare världen över kommer till O-ringen och genom tiderna har deltagare från ett 40-tal länder gett sig ut i den svenska terrängen.

– De tycker väl det är kul att någon gång ha en sådan tävling. Att det kommer så många gör ju att man träffar nästan alla orienterare som finns. Och folk kommer tillbaka till det här, de tar med sig familjer med barn och så. Det är orienterarnas julafton.

Under 2018-års upplaga kommer det att tävlas i "vanlig" orientering såklart men det är också tävlingar i mountainbike-orientering och precisionsorientering. Den vanliga orienteringens etapper springs i de tre distanserna lång, medel och sprint. En långdistansetapp innebär för herrar en sträcka som är 12-16 kilometer lång och vinnartiden bör enligt svenska orienteringsförbundet ligga kring 90 minuter. För damer är distansen vara 8-11 kilometer och ha en segertid kring 75 minuter. När det kommer till medeldistanserna gäller längden 5-6,5 kilometer för herrar och 4,5-5 kilometer för damer. Segertiden väntas ligga kring halvtimmen för både dam och herr. Inom sprintdistansen framgår inte en speciellt längd på loppet utan bara att loppen bör ha en segertid på 10-15 minuter. Sprintloppet ska helst springas i närheten av bebyggelse eller i park- och stadsmiljö.

Under den stora femdagarstävlingen kommer de första två etapperna vara långdistans. Den tredje etappen är en medeldistans och sedan är de två avslutande också långdistans. Den sista etappen är lite speciellt eftersom den etappen har jaktstart, vilket innebär att alla löparna startar samtidigt och det gäller att komma först över mållinjen istället för springa på bästa tiden.

Mountainbikeorienteringen är som namnet antyder orientering på cykel istället för att det springs. Under vecka 30 kan cyklister ge sig ut i terrängen på distanserna 6, 10 eller 15 kilometerna. Precisionsorientering skiljer sig genom att den är anpassad för att genomföras av handikappade. Banorna anpassas på ett sätt som ska göra det möjligt att de ska kunna genomföras i rullstol.