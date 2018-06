Ulf Häggqvist: Modo i SHL – glöm det

Hej igen! I dag tänkte jag trampa mark jag inte trampat på länge. Eller snarare halka omkring på is.

Det ska handla om Modo Hockey, vår så populära och omhuldade hockeyförening.

För er som inte känner till det – bara så ni inte tror att jag ger mig på ett ämne jag inte har en susning om – kan jag berätta att få om någon bevakat Modo så mycket som jag gjort.

Jag jobbade 23 år på ÖA:s sportredaktion där Modo, då som nu, är huvudnumret.

2001 gick jag över till allmänna, men fortsatte att bevaka Modos hemmamatcher för TT:s räkning. Mellan tumme och pekfinger har jag skrivit sådär 1 000 Modo-matcher.

Den sista jag lämnade till TT var för övrigt också Modos sista i SHL, mot Örebro den 8 mars 2016. Jag har texten kvar i datorn. Av någon anledning kan jag inte förmå mig att kasta den.

Som allmän reporter har jag också följt Modo, av andra skäl än de sportsliga. Jag bevakar framförallt kommunen och den och Modo har ju genom åren haft en del, hm, affärer ihop.

Om jag ska drista mig att rangordna alla dessa affärer så är den där det skulle byggas ett hockeymuseum i Fjällräven Center utan tvekan mest kuriös.

Modo fick 2013 låna 4 miljoner kronor av kommunen till ett museum som sedermera blev en mycket liten utställning på en vägg i arenan.

I själva verket, fick vi veta av ekonomer, räddade de 4 miljonerna Modos bokslut det året. Klubben hade varit mycket illa ute om de kommunala pengarna inte kommit in.

Modo hade då befunnit sig i en ekonomisk centrifug i fyra, fem år. Det är närmast häpnadsväckande hur snabbt de ekonomiska förutsättningarna förändrades.

2007 (efter guldsäsongen) redovisade klubben en vinst på fenomenala 13,5 miljoner och -08 blev vinsten med 6 miljoner.

Året därefter, 2009, var siffrorna rödare än allt rött – minus 10,4 miljoner. Till vilket ska läggas minus 2,8 på föreningens arenabolag. Totalt minus 13,2 miljoner på en säsong.

Sedan gick det bara utför. Och då ekonomin och det sportsliga resultatet i princip alltid går hand i hand, så var det inte konstigt att Modo åkte ur SHL 2013 – även om sättet laget gjorde det på var rent förfärligt. Många Ö-viksbor är fortfarande i trauma.

Nej, det var i slutändan logiskt att det gick som det gick. Även om det inte bara går att skylla på ekonomin – det togs många märkliga sportsliga beslut, och tränarna kom och gick ju som gårdfarihandlare.

Själv var jag så dum att jag trodde att det kan nog ändå bli lite roligt med allsvenskt spel, nu skulle ju Modo börja vinna hockeymatcher.

Ha!

Laget har varit lika uselt som i SHL, fast på en lägre nivå så att säga. Tänk att det missat play off båda allsvenska säsongerna och var en hårsmån från att hamna i negativt kval den första. Laget som för inte så länge sedan hade en line up med 19, 21 och 24. Det är nästan svårt att få in det i skallen.

Ska man tro Modoledningen så är klubben nu i alla fall på fötter ekonomiskt, med allsvenska mått mätt då. Och nye tränaren Björn Hellkvist verkar spännande – även om vi sagt det om många av de tränare som kommit och gått.

Så vi kan väl ändå hoppas att Modo tar ett steg upp och – blir ett stabilt allsvenskt lag.

SHL?

Det kan du glömma, det kommer inte att ske. Modo är nu en mindre klubb som aldrig kommer att få de ekonomiska muskler som krävs för att ta klivet upp.

Men vi kan väl lära oss att tycka det är kul med allsvenskan också.

Och laget spelar ju i en fin arena.

TOPPEN

Rock´n´roll.

Riktig musik det.

Om du inte förstår vad jag menar, gå in på youtube, sök:

McCartney Springsteen I saw her standing there

Vill du ha en helkväll, sök:

McCartney 2017-09-15 Madison Square Garden

BOTTEN

Eurovisionsschlagern

Kan inte någon lägga ned eländet?! Jag vet, det är ett tag sedan nu, men jag fattar fortfarande inte varför jag satt uppe till ett, bara för att få veta att en kacklande israeliska vunnit. Och att Benjamin Ingrosso blivit sjua. Vilket, om man får tro kvällstidningarna och Ingrosso själv, visst var en dundersuccé.

Se även ovan.