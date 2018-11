Nedskickade spelare, skadad stjärnback och poängsuccé – så har det gått för tidigare Modo-spelarna i NHL-inledningen

Linus Ullmark, Buffalo Sabres (spelade i Modo mellan 2009–2015)

Ursprungligen kommer han från Lugnvik, och under junioråren blev han en del av Modo, där han under säsongen 2013-14 och 2014-15 stod i mål under 35 matcher per säsong för laget i SHL, och under 2013-14 hade en räddningsprocent på 93,1.

2015 inledde han sin NHL-karriär, men har sedan dess mestadels spelat i AHL. I år slåss han om förstaspaden i Buffalo, och har hittills i år stått under 3 av de 12 inledande matcherna. Och visst har det varit succé. Linus Ullmark har två vinster i ryggen och en oavgjord, där laget sedan förlorat på övertid.

Mats Zuccarello, New York Rangers (spelade i Modo mellan 2008–2010)

Han kom in och gjorde stor succé i Modo år 2008, där Mats Zuccarello under säsongen 2009–10 gjorde smått osannolika 64 poäng på 55 matcher, en siffra som gjorde honom till poängkung i SHL det året.

Sedan 2010 har han varit i NHL, och även där har det blivit succé. De senaste tre säsongerna har Zuccarello gjort minst 50 poäng per säsong, och i år lär inte bli något undantag.

Hittills i år ligger han på delad förstaplats i den interna poängligan, tillsammans med svenske Mika Zibanejad. Båda har gjort 10 poäng på 12 matcher, där Zuccarello gjort 3 mål och 7 assist. Flest poäng i en och samma match gjorde Zuccarello mot Florida den 23 oktober.

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning (spelade i Modo fram till 2009)

I juni 2009 klev en kille från Ö-vik, närmare bestämt Victor Hedman, upp på podiet i Bell Centre i Montreal för att draftas som nummer 2 totalt av Tampa Bay Lightning.

Dessförinnan var det i Modo som Hedman huserade, som är hans moderklubb och den klubb som han gjort två SHL-säsonger med.

I NHL är han numera en av världens bästa backar, och hittills har det blivit totalt 635 matcher för Tampa Bay Lightning.

Hittills denna säsong har Hedman gjort 9 matcher, då han i matchen mot Vegas Golden Knights den 26 oktober utgick skadad. Skadan rör sig om en överkroppsskada, och det är i nuläget lite oklart när han kan vara tillbaka i spel.

Under de matcher han hittills hunnit med har han gjort totalt 4 poäng (2+2).

Adrian Kempe, Los Angeles Kings (spelade i Modo mellan 2012–2015)

Kramfors-Alliansen heter moderklubben och efter en kortare sejour i Djurgården landade Adrian Kempe i det som bör anses som det naturliga valet som Ångermanlänning, nämligen Modo Hockey.

I Modo spelade Kempe fram till 2015, och efter att år 2014 ha valts som nummer 29 totalt av Los Angeles Kings i NHL-draften, bestämde han sig då för att åka över till Nordamerika.

Men inte förrän 2016-17 gjorde Kempe sin NHL-debut, och tog under förra säsongen en ordinarie plats i Kings.

Under årets säsongsinledning har han hittills spelat samtliga 11 matcher i Kings tunga start, där laget ligger sist i hela ligan. Kempe har 2 poäng (1+1) på de 11 matcherna.

I AHL...

Återfinns Victor Olofsson, Mario Kempe och Anton Forsberg. Kempe och Forsberg inledde sina säsonger i respektive NHL-lag, men blev under förra veckan nedskickade till farmarlagen. Kempe har under två spelade matcher gjort 4 poäng (1+3) med Tucson Roadrunners. Forsberg å sin sida har hittills stått i mål under en match för Rockford IceHogs.

Victor Olofsson, som tillhör Buffalo Sabres organisation, har inlett sin säsong med spel i AHL, och har där gjort succé. Under sina 10 matcher med Rochester Americans har Olofsson gjort hela 15 poäng (5+10), vilket gör honom till poängbäst i hela AHL.