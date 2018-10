Tre spelare från Örnsköldsvik Innebandy uttagna i landslaget

Julia Näslund, Lisa Ehlin och Elina Hirvi är viktiga spelare för Örnsköldsvik i Svenska Superligan (SSL). Nu får de chansen i U19 landslaget som ska spela Euro Floorball Tour 9-11 november. Sverige möter Finland, Schweiz och Tjeckien.

Förbundskapten Camilla Granelid är noga med Sveriges syfte i turneringen.

– Det här är 00:ornas chans att bevisa att de är bäst i världen, säger hon.

U19 landslagets trupp till EFT

Målvakter: Lovisa Nilsson, IK Sirius FBC, Jennifer Strandberg, IBF Dalen. Utespelare: Moa Andersson, KAIS Mora IF, Hanna Berg, Nacka Wallenstam IBK, Lisa Ehlin, Örnsköldsvik IBK, Isa Grängsjö, RIG Umeå IBF, Clara Hellgren, IBF Falun Ungdom, Frida Hellgren, IBF Falun Ungdom, Elina Hirvi, Örnsköldsvik IBK, Rebecka Jansson, Bele Barkarby IF, Wilma Johansson, RIG Umeå IBF, Jonna Jonsson, KAIS Mora UIF, Erica Klevbo, Nacka Wallenstam IBK, Julia Lindskog, IBF Linköping, Mathilda Nilsson, RIG Umeå IBF, Julia Näslund, Örnsköldsvik IBK, Clara Olofsson, RIG Umeå IBF, Vilde Rundfloen, Nacka Wallenstam IBK, Mira Sandström, IKSU Ungdom, Maja Sund, RIG Umeå IBF, Alicia Svensson, Fröjereds IF, Jennifer Wirén, IBK Lockerud Mariestad.