Stor dramatik när Gottne förlorade mot Piteå "Surt att vi inte får med oss en pinne"

Regnet hade precis slutat falla lagom till matchstart mellan Gottne IF och Piteå IF. Matchen öppnades med ett rivande tempo. Så fort någon av lagen fick tag i bollen vända de genast och satte full fart mot sina motståndares mål.

Laget hade redan efter tio minuter hade båda lagen lyckats missa en handfull livsfarliga lägen var. Piteå lugnade ner spelet och började spela bollen mer efter marken. På grund av detta kunde gästerna lättare etablera sig på offensiv planhalva men de fick svårt att ta sig in framför mål och hamnar för det mesta nere i hörnorna. Gottne fortsatte med samma spel genom hela halvleken med snabba vändningar och långa bollar.

Det blir Piteå som först noteras i målprotokollet genom att Alexander Naylor skickar in en frispark efter ungefär 35 minuters spel. Men Gottne tar sig snabbt in i matchen igen. Reduceringen kommer i 39:e minuten och när Marko Radosavljevic som styr in ett inspel i bortre delen av målet.

Det sista som händer i första halvlek är att Piteå får en straff efter att deras anfallare blir tufft uppvaktad av flertalet Gottne försvarar. Straffen förvaltas väl av Joel Edström som sätter dit bollen till höger om målvakten. En av de många åskådarna gör allt han kan för att psyka ut Edström när han tutar med bil just när Piteås spelare tar ansats utan framgång.

När domaren blåser av halvleken blir han snabbt uppvaktad av spelare och ledare från Gottne som inte delar samma åsikt om halvlekens avslutande situation.

Andra halvlek inleds med högt tempo likt den första. Efter drygt hälften så saktar Piteå ner och spelar på resultatet 2-1. Gottne jagar istället livet ur sig efter en kvittering. Kvitteringen hänger länge i luften, när Gottne flertalet gånger bara centimeter från att lyckas göra ett till mål. Men det kommer inte någon kvittering och Piteå vinner med 2-1. Efter matchen blir det kalabalik på Haraldsängen när det blir bråk mellan huvudtränarna.

– Jämn första halvlek där båda lagen har chanser, det står 2-1 till dem, det hade lika gärna kunnat stå 2-1 till oss, men på inget sätt orättvist. Andra halvlek driver ju vi på matchen, jag tycker det är vi som i stort sätt äger spelet helt och hållet. De slår ifrån sig och försöker få till någonting offensivt utan att lyckas. Vi skapar säkert fem 100-procentiga målchanser, men får inte in bollen. Lite surt att vi inte får med oss en pinne, men det är målen som räknas och det är absolut inget orättvist resultat spelmässigt,säger Jens Lindahl

– Jag tycker det är en jämn match. De börjar starkt men jobbar oss in i matchen. Andra halvlek blir inte som jag önskar, de får en del farliga chanser. Matchen kan sluta lite vad som helst i andra. Jag är nöjd att vi reder ut det och vinner, säger Jeppe Maurtizon.

MATCHFAKTA:

Målen: 1-0 Alexander Naylor 35', 1-1 Marko Radosavljevic 38', 2-1 Joel Edström 45'

Domare: Magnus Römo Mella