Pichler pikade Silver-Sebbe efter tyska VM-segern – nu fick han äta upp efter fiaskot

I förra veckan var Sverige nära att avsluta Tysklands VM-resa redan i gruppspelet. Men efter en snöpligt mål i sista minuten vann tyskarna matchen.

I onsdags besegrade Sverige Mexiko och slutade därmed som gruppetta. Tyskland fullbordade istället fiaskot, förlorade mot Sydkorea och åkte därmed ur VM redan i gruppspelet – för första gången sedan 1938.

Men i lördags, när Sverige förlorat mot Tyskland, var det annat ljud i källan.

Det svenska skidskyttelandslagets tränare, Wolfgang Pichler, ringde upp skidskytten Sebastian "Silver-Sebbe" Samuelsson efter Tysklands seger och sa "in the end the grass is green and Germany wins” – i slutändan är gräset grönt och Tyskland vinner.

Det skulle den tyska skidskyttetränaren få äta upp. I en skämtsam tweet ger Samuelsson igen.

Dagens Nyheter har pratat med Pichler som tar det hela med ro, trots att han är besviken på det tyska landslaget. Han beskriver att det är helt tyst i Tyskland och att deras prestation inte räckte, samtidigt som han är glad för Sveriges skull.

Samtidigt som han skickar en hälsning till Sebastian Samuelsson:

– Du kan hälsa honom att jag kan ta en förlust, säger skidskyttetränaren och skrattar.