Lokalfotbollens topp fem – bästa individuella insatser: "Befäste sin position som årets derbykung"

Det här är den tredje delen i artikelserien "Lokalfotbollens topp fem" där Allehanda går igenom säsongens fotboll i Ångermanland med hjälp av sju listor på sju dagar.

5. Johannes Thelin skottäckande i derbyt

Sällan kan en spelare ha blockerat så många skott under en period på 90 minuter plus tillägg. Friska Viljor var sugna på tre poäng efter att ha kryssat mot Gottne under våren, men det blev 0-0 och oavgjort igen. FV sköt och sköt, men skotten nådde inte fram till mål. I vägen stod nämligen en mur vid namn Johannes Thelin och de gångerna han inte var där fanns mittbackskollegan Johan Vestin där istället. En defensivt fulländad insats av Thelin och hans kumpaner, som dock hade kunnat slutat i moll då FV fick en straff mot slutet, men då klev en annan spelare fram. Nick Wolters klistrade nämligen Niclas Håkanssons försök från elva meter.

4. Farruh Muhitdinovs jätteinsats i nedflyttningsstriden

En bra målvaktsinsats bör alltid premieras, än mer så när den kommer i en avgörande match. Kramfors-Alliansen tampades med IFK Umeå om att slippa kval ner till division 3 och när Kramfors åkte till Umeå stod båda på 18 poäng. Tack vare Muhitdinov hade Kramfors ytterligare tre efter matchen. IFK Umeå bombarderade honom med skott, men den uzbekiske målvakten var omutbar och såg till att hans lag kunde vinna med 1-0.

3. Amanda Berglunds sju mål i premiären

Absolut, det går att argumentera för att det inte var mot något vidare motstånd, då Myckle visade sig bli jumbo i serien, men sju mål i en division 1-premiär är sju mål i en division 1-premiär hur man än vrider och vänder på det. Hattrick de första 20 minuterna följdes upp av ytterligare fyra mål från skyttedrottningen. Matchen var också startskottet för en fantastisk målsäsong för Själevads anfallare som slutade med skytteligaseger i hela divisionen.

2. Herman Johanssons briljans mot allsvenskt motstånd

Visst hade Johansson en match i serien mot Gällivare/Malmberget där han gjorde sju poäng (två mål och fem assist), men det var ändå cupinsatsen mot Brommapojkarna som imponerade mest från bolltrollaren från Ö-vik. 21-åringen överglänste samtliga allsvenska spelare på Skyttis konstgräs och i den matchen drog han troligtvis på sig intresse från klubbar betydligt högre upp i seriesystemet än division 2. Vågade utmana, lyckades med nästan allt han gjorde under matchen och stod även för den briljanta assisten till kvitteringen i slutminuten som försatte hemmapubliken i extas.

1. Adrian Borosteans derbydominans

Adrian Borostean har varit en lite varannan match-spelare under säsongen. Två framträdanden han verkligen klev fram i var hemmaderbyna mot Härnösands FF och Friska Viljor. Till matchen mot HFF kom Kramfors med åtta raka förluster, då klev Borostean fram och gjorde fyra mål som väckte liv i lagets säsong. När sen FV kom på besök under hösten och tog ledningen med 2-0 direkt var det dags igen. Tre fullträffar från rumänen vände på matchen och gjorde att han befäste sin position som årets derbykung.

Bubblare: Amanda Norberg mot IFK Östersund med dubbla straffmål