Kramfors-Alliansen föll mot IFK Östersund på hemmaplan

IFK Östersund spräckte nollan redan i 7:e minuten genom My Jonsson. Östersund fick snart där efter en ny chans när de i 15:e fick en straff. Rachel Holden var straffläggare men missade. Kramfors lyckades inte få en boll över mållinjen under första halvleken. Det var istället Östersund som mer på hugget när My Jonsson gjorde mål igen i 27:e minuten. Kramfors fick nöja sig med ett reduceringsmål som gjordes av Sara Jensen i 85:e minuten.

Anatoliy Ptashnyk, tränare i Kramfors Alliansen, hade följande att säga om matchen:

– Vi fick inte till spelet som vi hade pratat om innan matchen. Östersund var starka idag och lyckades göra sämre. Vi lyckades inte få fram bollen till våra forwards och inte heller låsa bollen på deras planhalva. Vi gjorde en mycket bättre andra halvlek. Vi kämpade hårt och får då göra ett mål.

Tränare Kent Persson var nöjd med sitt IFK Östersund och deras prestation på planen:

– Jag tycker det är en rättvis seger. Vi gör en bra första halvlek där vi skapar mycket chanser. Vi lyckas sätta en hög press som Kramfors inte riktigt kan spela sig ur och vinner bollarna högt uppe i banan. Vi har genomgående i matchen ett mycket stabilt försvar. Det är i andra halvleken där vi inte sätter några passningar och inte lyckas vårda bollen. Då tar sig Kramfors in i matchen och får till slut ett hörnmål.