Här är Ångermanlands trupper till utvecklingslägret i Halmstad

Tjejerna är först ut i Halmstad. Deras läger genomförs 24-29 juni, medan pojkarna är på plats i Halmstad 1-6 juli. Det blir fyra träningspass och tre matcher under sex dagar.

Ångermanlands flicktrupp (24-29 juni)

Målvakter: Felicia Démery Edin, BK Örnen, Tilde Dahlqvist, Remsle UIF, Tindra Edlund, Arnäs IF. Utespelare: Hilma Ahnlund, Arnäs IF, Wilma Sundqvist, Arnäs IF, Maja Persson, BK Örnen, Fanny Bergström, BK Örnen, Marie Dahlberg, Bollsta IK, Sofia Nordlander, Bollsta IK, Beatrice Juutinen, BIK SK, Agnes Viström, Domsjö IF, Linn Hilli, Domsjö IF, Lotta Olsson, Domsjö IF, Alma Davis, Härnösands SK, Blossom Davis, Härnösands SK, Stina Swedin, Härnösands SK, Maja Bostedt, Härnösands SK, Assarina Dahlberg, Härnösands SK, Rebecca Rasmussen, Kramfors Alliansen, Klara Nyberg, Själevads IK, Sanna Berglund, Själevads IK.

Ledare: Stefan Hörnell, Lisa Lindström, Malin Pettersson.

Pojkar (1-6 juli)

Målvakter: Lucas Hörnfeldt, Arnäs IF, Emil Lundqvist, Själevads IK. Utespelare: Jonathan Westman, Arnäs IF, Elvin Norberg, Domsjö IF, Kalle Sundell, Domsjö IF, Elias Cederblad, Själevads IK, Joel Gardfors, Själevads IK, Vilhelm Thelin Näslund, Själevads IK, Pontus Wallgren, Moffe BK, Jakob Byström, Härnösands FF, Hugo Svensson, Härnösands FF, Liam Persson, Kramfors Alliansen, Dennis Johansson, Kramfors Alliansen, Abdisalah Ahmed, Kramfors Alliansen, Bernardos Michael, Sollefteå GIF FF, Hugo Nilsson, Sollefteå GIF FF.

Ledare: Magnus Olsson, Jörgen Westin, Gerard Verbeij.