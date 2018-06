Frida Östberg om känslan inför VM och kärleken till hemtrakten: "Det är min pärla i livet"

Den 78-faldiga landslagsspelaren Frida Östberg har sedan ett antal år tillbaka avslutat sin proffskarriär, men det innebär inte att hon tar det lugnt nuförtiden. Förutom att ta hand om sina tre barn har hon en heltidstjänst som hälsoinspiratör och jobbar därtill kvällar och helger som fotbollsexpert på SVT.

– Det blir ju tyvärr så att man tummar på saker, sömnen är väl det som åker dit mest. Det är som allting annat, man får ha bra planering och det är ju jättelätt med tre barn som alltid gör som man säger precis när man själv tänkt, säger hon och skrattar.

– Jag har faktiskt löst det så att jag är mammaledig på fredagar för att kunna vara med barnen en dag i och med att jag oftast är borta en helgdag, då får man den där extradagen med barnen. Det som är svårt är att det är två drömjobb, men planering är väl nyckeln och så har jag en väldigt förstående man också.

Jobbet som hälsoinspiratör åt företaget NetEnt är ett jobb som Östberg trivs väldigt bra med. Hon säger sig alltid ha vetat att hon vill dela med sig av den kunskap hon har inom området och att få göra det kontinuerligt med samma människor som hon kan följa utvecklingen på är inspirerande för henne.

– Man vet hur det är när kroppen mår bra och man är mentalt stark, vilka förutsättningar vi har. Jag tycker det är rätt häftigt att se den förändringen hos människor. Jag hade en tjej på jobbet som inte sprungit sen hon var barn och så var hon överlycklig över att ha sprungit fem kilometer på 40 minuter och det är liksom det som värmer mig mest. När man lyckas få de som inte varit aktiva att göra en prestation efter sina förutsättningar.

Nästa etapp i Östbergs fullspäckade liv är fotbolls-VM i Ryssland, dit hon åker i form av expert på SVT. Där kommer hon att följa med det svenska landslaget och rapportera både från träningar och matcher.

– Min uppgift är att punktmarkera Sverige. Man vet att alla förberett sig i så många timmar under så lång tid och nu ska man ha ut maximalt. Det är rätt kul att se vilka som kan gå in och njuta av det och vilka som blir tagna av stundens allvar, berättar hon.

Östberg har själv varit med om ett oförglömligt världsmästerskap under sin spelarkarriär när hon var med och tog Sverige hela vägen till final i VM 2003. Att herrlandslaget kommer ha samma lycka som damerna hade för snart 15 år sen tror inte Östberg, men hon hoppas givetvis på en ny VM-bragd.

– Att de tagit sig till VM, det är det häftiga. Hjärnan säger ju att de kommer åka ut, men jag har en magkänsla av att de kommer gå vidare till åttondelsfinal. Bara av att jag tror att lottningen passar Sverige bra. Det är såklart jätteviktigt att öppningsmatchen mot Sydkorea går bra, det kommer avgöra det hela. Mot Tyskland handlar det mer om att hålla nere siffrorna och Mexiko tror jag passar spelarna rätt bra.

Att fortsätta inom idrotten efter sin spelarkarriär var ett ganska självklart val för Östberg. När hon själv spelade var hon väldigt spelintelligent och det har hon stor nytta av i sin roll som expert.

Inledde sin karriär gjorde hon i Hägglunds IoFK, en klubb som förutom Östberg även fostrat landslagsspelarna Malin Moström och Sofia Jakobsson. Efter det gick hon 1995 innan hon fyllt 18 år tillsammans med Moström vidare till klubben som skulle dominera både svensk och internationell damfotboll i början på 2000-talet, Umeå IK.

– Det man kan känna i efterhand är att det är lätt att glömma bort och bara gå vidare till nästa grej. Det är viktigt att fira och att ta vara på det man har presterat, men det är såklart att av alla medaljer man har och så, så är det resan bakom dem man kommer ihåg. Alla människor som man presterat tillsammans med. Alla timmarna när gruppen gått från högt till lågt och tagit fram det bästa ur varandra, det är det man minns. Jag känner en otrolig tacksamhet idag till människorna man hade runtomkring sig och många är mina bästa vänner idag.

En av dessa personer som var med henne hela vägen var Malin Moström som flyttade till Umeå från Hägglunds samtidigt som Östberg och alltid fanns där som ett stöd.

– Malin och jag har ju hängt ihop sen vi var små. Jag bodde ju hos henne ibland när jag pendlade fem dagar i veckan och sov över där, sen direkt tillbaka till fotbollsgymnasiet i Ö-vik. Hon har varit jätteviktig, en trygghet för en själv när man var så pass ung, berättar hon om tidigare lagkamraten.

Med Umeå vann Östberg under sina tio år i klubben fyra SM-guld, tre cupguld och två Champions League-titlar och hade dessutom stora framgångar med landslaget parallellt. Att hon kunde vara så framgångsrik under så lång tid tackar hon sina medspelare, tränare och alla som var med runt klubben under perioden för.

– Det är helheten av den miljön man var i, att man hamnade i en miljö där man satsade på helheten. När man värvade spelare kanske man inte alltid värvade efter bästa spelare utan man tittade väldigt mycket på människan. Det tror jag var väldigt symboliskt för den tiden vi hade i Umeå att det var en speciell karaktär på personerna i föreningen.

– För mig var det såklart också att mamma och pappa alltid stöttat en i det man hållit på med. Det har ju skjutsat en överallt och alltid varit positiva till att våga pröva och se möjligheter. Där har jag alltid fått en bra uppbackning i att det viktigaste är att man försöker sitt bästa och att man tror på det man gör, att det är ok att vara dålig ibland, det handlar om vad man gör av det. Det tror jag att jag har väldigt mycket från min mamma.

Numera bor Östberg i Enköping med sin familj av jobbskäl, men hon säger att hon gärna flyttar tillbaka till Ö-vik någon gång och att hon så ofta det är möjligt åker upp och hälsar på.

– Jag var och tränade ett pass med Hägglunds herrar i vintras. Pappa är materialare där, det var rätt roligt faktiskt. Jag har fortfarande väldigt varma känslor för Ö-vik och skulle gärna ha flyttat norröver tidigare. Jag känner att det är en fantastisk plats för barn att växa upp på.

– Vi har sommarstugan ute i Höga Kusten som är min pärla i livet dit jag söker mig för att tanka energi. Sen har jag brorsorna däruppe som jag försöker träffa mycket, man vill ju att barnen ska lära känna sina kusiner. Jag trivs väldigt bra i Ö-vik, det är någonting som händer när man passerar Sundsvall och kommer in i Höga Kusten. Den här känslan av att man är hemma, den tror jag aldrig kommer försvinna.

FAKTA

Namn: Frida Christina Östberg

Född: 10 december 1977 i Gullänget

Bor: Enköping sedan två och ett halv år tillbaka

Familj: Gift med Andreas Östberg Norell och tillsammans har de barnen Noah, 7, Leo, 5, och Wilja, 3

Sysselsättning: Hälsoinspiratör på NetEnt och fotbollsexpert på SVT

Meriter som spelare: VM-silver 2003, 4 SM-guld, 3 Svenska Cupen-guld, 2 UEFA Womens cup-titlar (Champions League), Diamantbollen-vinnare 2008