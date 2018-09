Fotbollslöftet från Ö-vik lägger av – blir pokerspelare på heltid: "Målet är att bli bäst i världen"

Egentligen skulle mittfältaren Erik Olofsson vilja fortsätta med fotboll.

– Jag älskar fotboll. Jag har lagt ner extremt mycket tid och tränat mycket på egen hand. Mitt liv har kretsat kring fotboll.

När han lämnade division 1-laget FC Linköping City efter halva säsongen i år började han träna med sin förra klubb Friska Viljor.

– Jag ville avsluta min säsong och kanske karriär tillsammans med mina kompisar i Friska Viljor. Men Linköping vägrade att släppa mig. Jag hade ett och ett halvt år kvar på kontraktet men de skulle inte ha någon användning av mig. De tjänar ingenting på att hålla mig kvar. Och Friska erbjöd ändå en ganska fin summa.

Erik Olofsson drog inte jämt med tränaren. Annars fick han en bra start i Linköping som är nykomling i söderettan.

– Hade det hänt för tre år sedan när jag inte hade möjligheterna med poker hade jag bara borrat ner huvudet och kört.

Erik Olofsson hade dessförinnan gjort två säsonger för Umeålaget Team Thorengruppen. 33 matcher blev det i division 1 Norra.

Han började spela fotboll i Domsjö. Han har också varit i Anundsjö, Friska Viljor och hunnit med en säsong i Sandviken.

Pokerspelandet startade när Erik Olofsson flyttade till Umeå 2016 för att spela med Team Thorengruppen.

– Jag började spela i januari. Jag hade läst lite innan och tyckte det såg kul ut. Jag tänkte om jag spelar ihop till hyran då kan jag lägga ner min själ på fotbollen.

Det gick bra i poker och han kunde betala hyran utan att behöva jobba på något lager eller dylikt.

– Jag tyckte att det var ett jätteroligt spel och strategin intresserade mig jättemycket. Redan efter en månad förstod jag vad de andra gjorde för fel. Jag märkte att jag hade en ganska stor edge. Att jag låg steget före dem i tanken.

Intresset för poker växte och framgångarna fortsatte. Han pluggade mycket och tittade på duktiga spelare hur de gjorde.

– All min vakna tid förutom fotbollen höll jag på med poker. Jag grottade ner mig extremt mycket.

Erik Olofsson säger att folk har svårt att greppa poker.

– Det enda sättet man kan mäta på hur bra man är egentligen är hur mycket pengar folk har vunnit. Och jag vill inte att det ska stå i tidningen hur mycket jag vunnit.

– De som inte kan någonting om poker har så lätt att skaffa sig en fel uppfattning. Även om jag är en elitspelare i Sverige nu är det svårt att förmedla det på ett bra sätt.

Olofsson berättar vidare att allmänheten vill höra om man har vunnit en stor turnering och då tycker folk att man är duktig.

– Men turneringspoker är 90 procent tur. Det är cashgames spelandet där folk bygger sina skills och där folk är duktiga på riktigt.

Erik Olofsson ägnar sig åt cashgames där man spelar en mot en, femmanna eller andra former.

– Jag har specialiserat mig på Texas NL sexmanna.

När Erik Olofsson hade spelat poker i ett år hittade han två coacher. En är Sveriges överlägset bästa cashgamespelare och den andra är näst bäst. Båda är bland de bästa i världen.

– De samarbetar och lär ut till folk. Det är inte alla som får hjälp. De dissar ganska många. De gillade mig i alla fall. Under det året lärde de mig supermycket.

Det är mycket tufft att nå toppen i Sverige.

– Eliten är mycket duktigare i dag än tidigare. Det är mycket svårare att ta sig till toppen idag än det var för fem år sedan.

Erik Olofsson har hittat något i livet som han gillar och som ger honom mycket stimulans och glädje.

– Det som får mig att må bra är när jag känner att nu utvecklas jag; att jag kan göra något som jag inte gjorde i går. Typ när man lär sig en ny fint eller att man förstår nytt koncept i poker. Det är sådan skön känsla att känna att jag är bättre än i går.

Skulle du inte kunna hålla på med både fotboll och poker?

– Jag gjorde det tidigare men min hjärna var på högvarv hela tiden. Jag tror att om jag skulle köra stenhårt med båda då skulle jag bli halvbra på båda för man lägger inte ner allt.

Tre år yngre brorsan Viktor Olofsson har också börjat med poker. Även han har varit duktig i fotboll.

– Jag lärde Viktor spela poker och han har blivit mycket skicklig på kort tid. Han är redan en av de bästa spelarna på svenska sidan och han har spelat poker i åtta månader. Det är helt otroligt.

– Det är svårt för folk att förstå vilken bedrift det är. Det är oerhört svårt att ta sig dit Viktor kommit. Finns folk som inte tar sig dit under hela sin livstid. Vi har lyckats göra det på åtta månader.

Vad är hemligheten att ni blivit så bra?

– Hårt jobb.

Är det en kamp mellan dig och brorsan?

– Nej, men när vi hamnar vid samma bord ibland så är det himla prestige vem som vinner.

Vad säger föräldrarna?

– De gillar inte poker. Men kompisarna tycker att det är jätteroligt att det går bra för mig.

Har du förändrats som människa sedan du började spela poker?

– Nej, jag är precis som jag var i fotboll att jag gör allting så bra som jag kan. Jag analyserar och pluggar stenhårt. Man sover ju lite mindre, men man har ju mycket mer frihet än förut.

Kan du ta ett veckolångt uppehåll från poker?

– (Skratt) Nej, det är för kul.

Bröderna Olofsson drar snart till Colombia i Sydamerika.

– Vi kommer att flytta till Medellín i Colombia i oktober och bo där i några månader.

Varför Colombia?

– Det är billig mat och boende och verkar vara ett jättefint land. Vi kommer att resa till andra länder. Nu när jag kan jobba från datorn varför ska jag sitta i Ö-vik för.

Kommer du att spela fotboll igen?

– Ingen aning. Jag kanske kommer att ta upp fotbollen nästa år när jag fått tillbaka suget ordentligt, säger Erik Olofsson.

Erik Olofsson

Ålder: 23.

Moderklubb: Domsjö IF.

Klubbar: Domsjö IF, Anundsjö IF (2011-2012), Friska Viljor FC (2013-2014), Sandvikens IF (2015), Team Thorengruppen FF (2016-2017), FC Linköping City (2018).

Aktuell: Slutar med fotboll och ska satsa fullt ut på poker.

