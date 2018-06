Fem heta snackisar efter Sverige–Mexiko: "Den vackraste snedträff jag någonsin sett"

Snedträffen. Sverige hade haft ett antal heta chanser som man bränt under matchen och det såg ut att bli ytterligare ett sådant läge i den andra halvleken. Viktor Claesson stod nämligen för en helt osannolik felträff och lyckades skjuta bollen i en båge i sidled – men det resulterade i den vackraste felträff jag någonsin sett.

Claessons misslyckade skott studsade fram till Ludwig Augustinsson som sköt det så viktiga och förlösande 1–0-målet. Snacka om att välja rätt tillfälle för att göra sitt första mål i landslaget. Och det som såg ut att blev så fel blev helt rätt.

Jannes känslor. Återigen var Sverige inblandade i en omdiskuterad straffsituation. Javier Hernandez tog med handen i straffområdet och situationen videogranskades innan domaren valde att inte blåsa straff. Sveriges förbundskapten Janne Andersson var inte nöjd med det beslutet utan för andra matchen i rad visade Andersson sitt temperament. Förbundskaptenen var rasande och bilderna på när han med all tydlighet visar sin besvikelse över domslutet kablades ut över världen.

Lägena. Målen kom till slut – men det satt långt inne. Sverige skapade många heta lägen mot Mexiko och spelare som Emil Forsberg och Marcus Berg hade kanonlägen att göra mål innan Augustinsson träffade rätt. Positivt var att Sverige skapade så många lägen och till slut fick utdelning efter att offensiven kritiserats ordentligt inför VM. Nu mål i tre raka VM-matcher och det bådar gott inför fortsättningen.

Avstängningen. Sebastian Larsson har varit otroligt viktig för det här svenska landslaget under VM-slutspelet. I matchen mot Tyskland var han en gigant och mot Mexiko fortsatte Larsson i vanlig ordning att jobba stenhårt. Att han drog på sig sitt andra gula kort (och sedan dessutom tvingades byta och bäras ut på bår) är oroväckande inför fortsättningen. Larsson behövs på planen, inte minst mot de allra tuffaste motståndarna då han täcker enorma ytor och drar ett stort lass i defensiven samt har en fin högerfot att använda på fasta situationer. Gustav Svensson ersatte mot Mexiko och mycket talar väl för att det blir han som får chansen i startelvan nästa match.

Skyttekungen. Andreas Granqvist har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden och hyllats till höger och vänster och jag måste fortsätta på det spåret igen. Kaptenen fortsätter att leda Sverige och visade en oerhörd kyla när han klev fram till straffpunkten vid ställningen 1–0.

Mexiko försökte psyka Granqvist som inte visade minsta tvekan utan bombade in 2–0 i krysset. Det målet kändes helt matchavgörande och Andreas Granqvist blir bara större och större i den svenska landslagshistorien.

Mexiko–Sverige 0–3 (0–0)

Mål: 0–1 (50) Ludwig Augustinsson, 0-2 (62) Andreas Granqvist (straff), 0–3 (74) självmål.

Domare: Nestor Pitana.

Så spelade Sverige:

Robin Olsen –Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson – Viktor Claesson, Sebastian Larsson (ut 57), Albin Ekdal (ut 80), Emil Forsberg – Marcus Berg (ut 67), Ola Toivonen.

Avbytare: Gustav Svensson (in 57), Isaac Kiese Thelin (in 67), Oscar Hiljemark (in 80).