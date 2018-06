Ångermanlands distriktslag spelar cupfinal "Aldrig förlorat en final"

Ångermanlands distriktslag har haft en stabil väg fram till finalen. I gruppspelet ställdes de mot Hälsingland och Medelpad. Ångermanland slog båda lagen, vann gruppen och gick vidare till kvalspelet. Ångermanland vann också kvalgruppen efter vinst mot Norrbotten och Hälsingland ytterligare en gång. I semifinalen ställdes Ångermanland mot Skåne. Efter en rysarmatch som krävde både förlängning och straffar innan ett avgörande kom till, så hade Ångermanland tagit steget in i finalen.

– Vi har ett kollektiv med vissa bra spetsar, vi burkar aldrig nämna spetsarna. Vi vill framhålla kollektivet, det är det som tagit oss hit.

På vägen till finalen har Ångermanland endast släppt in två mål och gjort sju mål på sina sex matcher. Motståndarna Östergötland har på samma antal matcher släppt in fler mål, närmare bestämt fem stycken. Men istället har östgötarna varit mer frekventa i målprotokollet när de gjort 15 mål.

Enligt förbundskaptenen Andreas Persson så är Ångermanlands styrka defensiven. Försvaret har varit en nyckel bakom framgången genom cupen och kommer vara viktigare än någonsin i finalmatchen.

– Styrkan är främst försvarsmässigt. De målen som vi släpper in är ingenting som kollektivet har brustit i utan det är individuella grejer, vilket känns väldigt skönt.

Andreas Persson säger att han har en liten koll på vad Östergötland är för lag.

– De är ett väldig fysiskt lag och de är raka i sitt spel. De är som ett damlag men jag tror vi kan lösa det ändå.

Ångermanland har varit i cupfinal en gång tidigare sedan cupen startade 1982. Det var 1993 och då slog de Skåne med 3-1. Även Östergötland har en final i bagaget, när de 1992 vann mot Stockholm med 2-0.

– Vi har aldrig förlorat en final, tyvärr har Östergötland aldrig heller förlorat en. Sen är det dagsformen som kommer avgöra imorgon. Det är en individuell prestation som kan avgöra hela finalen. Båda lagen har gjort det bra på sitt sätt. Självklart hoppas jag att vi vinner.

Finalen spelas i Halmstad torsdagen 28:e juni klockan 19:15. Till finallaget har följande spelare kallats:

Tilde Hörnqvist Arnäs IF, Lisa Kallin Domsjö IF, Ida Sundström Domsjö IF, Rebecca Johansson Domsjö IF, Moa Reynberg Själevads IK, Matilda Melin Själevads IK, Kajsa Bjuggstam Själevads IK, Lina Haga Själevads IK, Clara Lindberg Själevads IK, Ida Norman Själevads IK, Vilma Byström Själevads IK, Moa Våglund Själevads IK, Maja Lindfors Själevads IK, Matilda Norberg Själevads IK, Jennifer Westberg Gren Själevads IK, Sofia Boström Skorpeds SK, Clara Karlsson Umeå IK, Maja Viström Umeå IK.