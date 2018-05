Ångermanland laddat inför semifinalen i Cup Kommunal: "Vi ska ge Skåne en rejäl match"

Clara Karlsson studerar på Dragonskolans elitidrottsgymnasium i Umeå och har snart avverkat första året.

– Det har varit en omställning. Både positivt och negativt. Jag har blivit starkare som person när jag måste ta hand om mig själv. Men jag har kommit ifrån familjen i Ö-vik och kompisar men träffar dem ibland på helgerna.

Vad är skillnaden fotbollsmässigt?

– Den är stor. Det är bättre kvalité på träningar i Umeå och högre press på spelare. Man ställer krav på varandra.

Clara Karlsson spelade med Hägglunds tidigare. Vaktar nu målet för Umeå IK:s division 2-lag och F19.

– Jag satsar på att komma till Umeås a-lag. Jag har fått träna några gånger med elitettanlaget.

Sedan hon började på elvamanna har hon varit målvakt.

– Jag har aldrig varit bollrädd och det är kul att vara där bak. Jag har bra spelförståelse och ganska bra höjdspel.

Det är första gången sedan 2011 som Ångermanland tagit sig till semifinal i Cup Kommunal. Då blev det stryk med 0–3 mot Skåne.

Hur har ni lyckats gått så här långt?

– Vi är ett bra lag och vi spelar tillsammans, säger Clara Karlsson om Ångermanlands F01 gäng.

– Vi har bra bredd och sammanhållningen är sjukt bra. Vi har kul tillsammans och det är så viktigt om man ska gå långt, säger yttermittfältaren Maja Viström.

Har det någon betydelse att ni spelar på hemmaplan?

– Det tror jag, för att Skåne kommer hit med en resa. De flyger till Ö-vik samma dag (landar tre timmar innan matchstart). Vi har fått vila och tränat lite. Och vi har hemmapublik också som gör mycket, säger Clara Karlsson.

Ångermanland körde ett lugnt träningspass under tisdagen på Skyttis. Och man har en lättare träning på onsdag förmiddag också. Laget bor tillsammans på Hotell i Ö-vik.

Maja Viström, som även går på fotbollsgymnasiet i Umeå och spelar med elitettanlaget Umeå IK, har gjort nio F16 landskamper och två för F17. Det är givetvis stort.

– Men det är ändå större att spela här, för vi har mött varandra hela livet och nu ska vi spela tillsammans mot Skåne. Det ska bli fantastiskt kul.

Blir det mycket bus på hotellet i kväll?

– Det tror jag nog. Vi ska ha lekar och tävlingar.

Hur ser du på din roll i det här laget?

– Jag ska gå in och köra mitt eget spel och bidra på alla sätt jag kan. Och peppa alla att göra sitt bästa, men det är inte svårt med den här gruppen som fantastiska att kämpa, säger Maja Viström.

Östergötland är klart för final efter 4–3 i semifinalen mot Stockholm.

Ångermanlands trupp mot Skåne

Tilde Hörnqvist, Arnäs IF, Lisa Kalin, Domsjö IF, Ida Sundström, Domsjö IF, Rebecca Johansson, Domsjö IF, Moa Reynberg, Själevads IK, Matilda Melin, Själevads IK, Kajsa Bjuggstam, Själevads IK, Lina Haga, Själevads IK, Clara Lindberg, Själevads IK, Ida Norman, Själevads IK, Vilma Byström, Själevads IK, Moa Våglund, Själevads IK, Maja Lindfors, Själevads IK, Matilda Norberg, Själevads IK, Jennifer Westberg Gren, Själevads IK, Sofia Boström, Skorpeds SK, Clara Karlsson, Umeå IK, Maja Viström, Umeå IK.

Fotnot: Distriktsturneringen Cup Kommunal har funnits i 36 år. Skåne har spelat final 17 gånger och vunnit elva av dem. Ångermanland har vunnit en gång, 1993 då Skåne besegrades med 3–1.