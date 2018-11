Camilla Enström om nya livet i Ö-vik, journalistyrket och om välgörenhetsarbetet: "Det är okej att folk har åsikter så länge de är konstruktiva"

Vi träffas en småruggig och mörk novembereftermiddag på ett fik i Ö-vik och det blir ett långt samtal om att flytta till Örnsköldsvik, om ett cancerbesked, om att bli mamma och om ett välgörenhetsprojekt som är väldigt viktigt för familjen Enström.

Men framförallt blev det ett samtal om Camillas yrkesliv, om journalistik och att vara kvinna i ett mansdominerat yrke och hur hon hanterar den biten.

Du är norrlänning, född och uppvuxen i Umeå, men ändå, hur är det att bosätta sig i Örnsköldsvik efter att ha levt en stor del av ditt vuxna liv i Stockholm och Winnipeg?

– Det är lustigt att du säger det för i Kanada räknas Winnipeg med sina drygt 700 000 invånare som en småstad. Men jag tycker att Umeå är en stor stad så man har lite olika mått. Men mentaliteten är ganska lika om man jämför Ö-vik och Winnipeg.

– Att komma till Ö-vik är som att komma hem och efter att ha behövt åka över halva jordklotet för att träffa sin familj behöver vi nu bara åka i en timme. Jag har mamma, pappa och min syster med familj i Umeå och jag har mormor och morfar i Nordmaling och Tobias har sina föräldrar i Norrfällsviken.

Känner du att ni har landat i Örnsköldsvik nu?

– Absolut, det tycker jag och ju mer tiden går bygger man upp sitt vardagsliv. Jag har ju bott här på somrarna men jag har inte bott här permanent, men det är kul att bygga upp sitt eget kontaktnät.

Du ska bli mamma i januari, men hur ser din vardag ut i dag, jag tänker på yrkeslivet?

– Ja, det är mycket som ska hinnas med innan januari. Just nu jobbar jag för fullt med min podcast "Vägen till toppen" som jag precis dragit i gång säsong tre av. Avsnitt två som innehåller en intervju med Charlotte Kalla släpps den här fredagen och sista avsnittet är planerat att släppas bara några dagar innan barnets nedkomst, säger Camilla som med ett brett leende och tar sig för magen.

Journalistik har varit Camillas huvudspår ända sedan hon gick ut journalistlinjen på Strömbäck som 20-åring och har nu jobbat i den branschen i tolv år och det är en häftig resa som hon gjort, framförallt då i sportens värld.

– Redan under journalistlinjen började jag jobba på TV4 i Umeå och jobbade sen där i några år innan jag bestämde mig för att ta tjänstledigt för att läsa vidare till TV-produktionsspecialist och samtidigt som jag gjorde det så jobbade jag även på TV4 i Stockholm och det var efter något år där som jag fick erbjudandet av C More att ta klivet över till dem och börja jobba med sport på heltid. Fram tills dess hade jag enbart jobbat med nyheter, med undantag för ett ishockey-VM.

– Tiden har gått sjukt fort. Det är svårt att tänka att jag har varit i TV-branschen i snart tolv år. Från början var det skrivande jag ville hålla på. Som säkerligen många andra journalister så ville jag "förändra världen" med sina texter. – Att jag hamnade på TV var egentligen en ren slump. Jag fick praktik på TV4 under andra året av min utbildning och föll pladask för TV-mediet. Jag älskar det.

Det här med sport i allmänhet och hockey i synnerhet, var det en slump att det blev det som du jobbade med?

– Jag är en fotbollstjej från grunden. Jag gick på fotbollsgymnasiet i Umeå och tänkte satsa på fotbollen, det var min stora dröm men jag kom inte så långt. Det blev nästan för mycket fotboll på gymnasiet så jag tröttnade och sökte in på journalistlinjen. Tiden fanns inte för att göra båda sakerna.– Det bästa är att få möjligheten att göra sin hobby till sitt jobb och det tycker jag att jag har lyckats med.

Vad är det roligaste du gjort inom ditt yrke?

– Att göra OS i Sydkorea var en jättestor dröm för mig och det var ännu roligare än vad jag föreställt mig. Att få vara med när Charlotte Kalla tog det där första guldet var som en saga.

Hur var det att ta det steget, från nyheter till sport?

– När jag tog klivet över från nyheter till C More för att bevaka hockey och fotboll som är två mansdominerade sporter så var jag inställd på att det skulle bli tufft. Men jag bestämde mig snabbt för att bara fokusera på mitt jobb, om andra hade åsikter om varför jag var där så tänkte jag att det i så fall sa mer om deras sneda världsbild än om mig som person. – Jag har också alltid haft inställningen att jag är på plats som journalist. Innan jag kom till C More hade jag bevakat allt från lokalpolitik till utrikesnyheter och bland annat suttit som programledare för TV4 News och det är ju inte så att jag kan alla världens konflikter i sömnen, men man måste läsa på och det är en stor del av vad journalistikyrket handlar om. Det tog jag med mig in i sportvärlden, att fokusera på att vara just journalist och alltid vara noga med mina förberedelser och komma till sändning väl påläst. – Jag har klarat mig otroligt bra från påhopp på nätet, men jag vet att många kollegor till mig som har fått brottats jättemycket med det vilket känns otroligt ledsamt.

– Det är okej att folk har åsikter så länge de är konstruktiva, men ibland känns det som att bara för att man syns i rutan så är det okej att tycka och tänka vad man vill om den personen, hur hon eller han ser ut eller har för dialekt.

Enligt Camilla har hon alltid varit tydlig med sin roll.

– Jag har varit otroligt förskonad och det är nog för att jag varit väldigt tydlig med att jag är journalist och inte expert och jag har nog medvetet varit lite försiktig med att dela med mig allt för mycket med mina personliga åsikter.

Vilken sport har det varit roligast att jobba med?

– Det är så svårt att säga. Jag känner mig nog mest bekväm med fotboll då jag spelat själv, men jag kan ibland tycka att hockey är roligare eftersom det händer rent generellt mer där. Samtidigt var det kul att få utmana sig själv att få göra längdskidor då jag är sjukt imponerad av uthållighetsport.– Jag agerade "springande reporter för TV4” under Stockholm Marathon 2016 och jag tror det gav mig ännu mer respekt för just uthållighetssport. Det var mitt första maraton och jag var lite rädd att jag hade tagit mig vatten över huvudet, men det gick jättebra.Vi byter ämne: du och Tobias har tydligen ett lokalt spännande projekt på gång.

– Ja, det känns jättekul att kunna berätta att vi kommer att bjuda in alla barn födda mellan 2009 och 2011 att helt gratis komma och testa på och spela hockey i Fjällräven. Vi gör det här tillsammans med de olika hockeyklubbarna i Örnsköldsvik och tillsammans med dem har vi fixat fram både ledare och utrustning så det enda barnen behöver göra är att dyka upp. Inga förkunskaper behövs och det finns inga krav på att man ska signa upp sig för något.

– Projektet går under namnet "Toby´s Hockeykids” och vårt enda mål är att barnen ska ha så roligt som möjligt.

– Vi har den första träffen 1 december i Fjällräven Center och sen är förhoppningen är att vi ska ha ytterligare några sådana här träffar under vinter.

Varför gör ni det här?

– Jag och Tobias har länge pratat om att vi skulle vilja engagera oss i någon form av välgörenhet och så tog Modo kontakt med oss och frågade om vi kunde göra något tillsammans i den här andan.– Både jag och Tobias kommer från väldigt sportinriktade familjer och att få göra någonting för att barn ska få känna samma glädje som sporten gett oss känns fantastiskt bra. Sedan vet vi ju också att hindren för att testa på en sport kan vara ganska stora, och speciellt när man kommer till en sport som hockey som både kostar pengar och kräver massor av utrustning. Vi hoppas att vi ska kunna nå många barn på det här sättet, oavsett var de kommer ifrån.– Vi vet ju också att barn blir allt mer stillasittande och det är jättesynd, och vi hoppas att det ska bli en superhärlig dag med mycket glädje och skoj. Välgörenhet är ju annars väldigt stort i NHL, är det därifrån ni tagit med er den här idéen?

– Delvis, men jag tror också att jag och Tobias känner en jäkligt stor ödmjukhet över att vi har ett jättebra liv, och att alla inte har samma förutsättningar. Vi båda kommer från helt vanliga familjer och mina föräldrar hade till exempel inte jättemycket över när jag var liten, så om vi på något sätt kan hjälpa till och skapa förutsättningar för en liten guldkant i tillvaron för någon så känns det fantastiskt bra.– Jag drog igång en insamling till cancerfonden för ett par år sedan och jag försöker även driva en insamling parallellt med min podd, vilket ledde till att jag i våras kunde dela ut ett stipendium till Nolby Hockey som driver damhockey och för den klubben gjorde det en stor skillnad. Jag tänker att det inte alltid behöver vara så märkvärdigt, utan att bara ge någon en liten push på vägen och visa att man tycker att de gör någonting bra kan vara nog så viktigt ibland. Du nämnde cancerfonden, jag måste få fråga om hur du mår idag då du fick ett cancerbesked för två år sedan?

– Jo, jag mår jättebra och det är jag otroligt tacksam för. Det känns också otroligt skönt att kunna säga det, för det är klart att man har insett att det är inget man kan ta för givet.– För två år sedan så tänkte jag att jag var odödlig och det fanns inget som kunde rubba mig. Det var en ganska lång process innan det kom fram att det var cancer och även om jag var orolig så tänkte jag hela tiden att det skulle gå bra, för inte kunde väl jag drabbas?– Men så damp beskedet ner och man insåg att visst, det kunde hända även mig.

Hur länge pågick processen?

– Det var mest intensivt när det uppdagades, med operation, strålbehandling och utredning och jag är så otroligt tacksam för den vård jag fick i Winnipeg och jag är också otroligt tacksam mot Winnipegs lagläkare som hela tiden fanns där med sin kunskap och kunde svara på frågor.

Till sist, framtiden, är det här den är för er familj, i Örnsköldsvik?

– Jo men så är det, vi har landat. Vi har vårt hus och Tobias har sin hockey här och vi har våra familjer nära och det är väldigt viktig för oss.

Men ni kan inte känna att ni ångrar er, Tobias hade ju kunnat spela kvar någon säsong i NHL?

– Nej, det känner vi inte. Vi försöker ta alla våra beslut tillsammans och Tobias är duktig på att alltid väga in mina tankar och känslor, samtidigt så har jag försökt att inte påverka honom åt något håll men det är en av de saker som jag är mest imponerad över med honom, att han alltid följer sitt hjärta och det gjorde han även den här gången och då föll valet på Modo.

Men klara med Örnsköldsvik, det är inte familjen Enström än på långa vägar.

Fakta/Camilla Enström

Ålder: Nyss fyllda 32 år.

Yrke: Journalist, programledare, reporter och producent för egna podden.

Bor: Villa i Örnsköldsvik.

Familj: Maken Tobias Enström. Väntar sitt första barn i januari. Pappa Karl-Erik Åström och mamma Annica Nordlund, storasyster Linda.

Karriär: En av C Mores mest profilerade reportrar i SHL och allsvenskan. Journalist på TV4 (bland annat i "Nyhetsmorgon" och TV4 i Umeå) i sex år, reporter för Eurosport vid OS i Sydkorea.