Linus Hallenius i stor intervju – står inför karriärens svåraste beslut: "Har en dröm om landslagströjan"

När jag kommer in i Linus Hallenius hem så märks det direkt att han varit en efterlängtad far under den här säsongen.

Båda grabbarna, Louis och Dante, vill sitta med i knät när vi sätter oss vid köksbordet. Helst vill de att vi ska spela "Jakten på den försvunna diamanten" nu när pappa äntligen är ledig.

– Tanken på semestern nu är att jag inte ska tänka på fotboll alls de första två veckorna. Jag ska inte göra ett skit förutom att njuta av familjen, säger han och tittar på sönerna.

Han försöker sätta ord på känslan som infinner sig efter året då GIF Sundsvall överraskade alla utom sig själva.

– Det känns tomt. Det har varit som en dröm hela året, det har känts som det gått så sjukt snabbt. Vi har överpresterat djävulskt rent sportsligt, kontra var föreningen är. Som Joel (Cedergren) säger, det har nog aldrig varit så många bra fotbollsspelare i GIF Sundsvall som nu. Man kanske aldrig får chansen att se det här igen. För vad händer nu? Många har utgående kontrakt och det kan komma bud. Alla ser om sitt hus. I det stora perspektivet brukar klubbar som överraskar bli sönderköpta.

Vi kommer återkomma till det. För den stora frågan är nu vad som händer med Linus Hallenius 2019.

Men innan han bestämmer sig behöver kroppen vila.

Sista fem matcherna har det knappt blivit ordinarie träningar med laget. Det har hela tiden varit en balansgång för att få bukt med de mag- och ljumsksmärtor han dragits med.

Problemen eskalerade efter omgång 20, i början av september.

– Jag får skylla på att jag slarvat lite. Vi hade en period med många bortamatcher samtidigt som jag tog på mig mycket vid sidan av planen, som inte var direkt relaterat till fotboll. När man också har två barn som frågar varje dag "Är du ledig i morgon? Är du ledig i morgon?" så är det svårt att klämma in det där extra gympasset på eftermiddagen, berättar han.

För fyra år sedan fick Linus Hallenius för första gången hjälp av den omtalade sjukgymnasten Simon Bakkioui, som hjälpt många fotbollskroppar genom åren.

I slutet av den här säsongen skulle de få anledning att träffas igen.

– Mot Malmö (omgång 24) så hade jag knaprat en massa piller och det var så här nära att jag inte kunde spela, säger han och visar med fingrarna.

– Det blev som en snöboll som rullade match för match, och när vi skulle spela mot Kalmar så kunde jag inte ens springa. Jag trodde säsongen var körd med fem matcher kvar. Då åkte jag ner till Simon igen.

Hallenius har, som han beskriver det, ett "flängigt löpsteg", som sliter på kroppen om han inte håller efter med förebyggande träning. Tillsammans med Bakkioui och klubbens fysio, Sandra Sandberg, sattes en ny fysplan upp och slutet av säsongen gick att rädda.

Samtidigt som han berättar om det somnar yngsta sonen Dante med pannan mot hans arm. Louis har redan gett upp och kollar på film i soffan intill.

– Den här killen har lärt mig att återhämtningen är viktig, säger Hallenius och ler.

När jag kom till Italien som ung så jämförde jag mig med de andra, Ciro Immobile och Marco Borriello, och kände att jag var bättre än dem

Tiden innan problemen beskriver han som den bästa i karriären. Han brinner när han pratar om det.

– Jag har alltid tyckt att jag varit väldigt, väldigt bra. När jag kom till Italien som ung så jämförde jag mig med de andra, (Ciro) Immobile och (Marco) Borriello och kände att jag var bättre än dem. Om vi ställer upp oss en mot en har jag varit bättre på många delar. Men jag har alltid saknat någonting. Jag har haft problem i mitt rörelsemönster, att komma till de enkla lägena – de som ser enkla ut men är svåra att hamna i. Innan jag drog utomlands 2010 var mina mål individuella aktioner där jag dribblade några gubbar och sköt. Det hade egentligen inte med lagets spel att göra. När jag ser mig i dag tycker jag att jag har ett bra internationellt löpmönster.

Din förmåga att göra mål är mer systematisk än slumpmässig nu?

– Ja. Jag förstår fotboll på ett annat sätt. Jag gör rätt saker när det behövs. Samtidigt har jag kvar det att jag kan göra saker på egen hand. Nu har jag båda sidor.

Vi talas vid dagen innan Ferran Sibila gav beskedet till truppen att han kommer lämna laget, för att komma närmre familjen i Katalonien.

Sibila har haft stor del i förvandlingen.

– Vi har pratat om frågan om jag hade kunnat få det här tidigare. Ibland tänker man att det är unga spelare man måste utveckla, men det är inte säkert att de är mottagliga. De kanske inte har levt eller gått igenom tillräckligt mycket. Ibland är det lättare att jobba med äldre och jag är ett levande exempel på att det aldrig blir för sent att utvecklas.

När jag kom till GIF Sundsvall hade jag inte råd att inte lyssna

Det märks att Linus Hallenius reflekterar mycket över sin fotboll, tittar tillbaka och försöker ta lärdom.

Det som hans tränare i dag nått fram till honom med, är till stor del saker som han varit i kontakt med tidigare i karriären.

Han räknar upp exempel efter exempel på lärdomar som passerat förbi utan att fastna, under karriärens gång.

– I Padova till exempel, hade jag en tränare, Alessandro Dal Canto, som jag hade en dispyt med. Han ville tvinga mig att använda två tillslag när jag tog emot uppspel – och jag tyckte att han var en idiot. Varför ska jag det? Det går snabbare på ett! Men från första dagen i januari tjatade Bata och Juanjo om att jag skulle använda två tillslag och i dag vet jag att det är rätt. Men det här försökte en tränare säga till mig för många år sedan.

– När jag kom till GIF Sundsvall hade jag inte råd att inte lyssna. Det var sista chansen för mig. På våren var jag ju faktiskt bänkad och utanför elvan. Då fick jag tre punkter att jobba med. Linus förr i tiden hade tyckt "Varför ska jag det? Jag ska spela så här". Men i stället la jag manken till och blev bra på det. Svaret är nog att jag inte kunnat få det här tidigare. Antingen har det varit fel på mig, att jag inte lyssnat, eller så har man inte sagt det till mig på rätt sätt. Eller så är det en kombination av allt.

Cedergren och Sibila nådde fram. Linus Hallenius har fått utväxling för den potential han känt att han alltid burit på.

Efter 18 mål och 6 framspelningar kan han summera sin bästa säsong i karriären.

Men situationen är speciell.

Nyheten läckte ut i oktober, att han valt att aktivera optionsklausulen på sitt kontrakt – den som innebär att det kan avbrytas efter säsongen.

Orsaken är inte att han nödvändigtvis måste lämna. Utan snarare att kontraktet för två år sedan skrevs för en knäckt spelare utan självförtroende, som ingen annan klubb var intresserad av.

Nu är bilden en annan.

– Jag var ju värd skit när jag lämnade Helsingborg. Längre ner än någon frysbox kan beskriva. Det fanns ingen anledning att låta det kontraktet rinna vidare av ren generositet. Jag var värd en sak för två år sedan och nu är det en annan. Det har inte med klubbkänsla eller passion att göra.

Han kan inte svara på vad som kommer hända. Han vet inte själv. Det kan bli en förlängning i GIF Sundsvall. Det kan också bli så att han lämnar.

Men det han kan göra är att släppa in oss i hur tankarna går.

– Jag har egentligen allting jag drömt om i Sundsvall. Jag tror inte folk förstår stoltheten jag känner över att vara kapten och leda laget i högsta serien, en historisk säsong, där vi spelar fantastisk fotboll. Jag går med ett leende på läpparna varje dag i min hemstad, som jag en gång kände mig konstigt behandlad och missförstådd i. Jag har fått mycket uppskattning tillbaka och min familj, min frus familj, alla vänner, får se oss spela här. Ändå, som jag sa tidigare, känner jag mig ju... Jag har inga problem att säga att jag känner mig sjukt jävla bra just nu. Jag har tänkt tidigare att om det går riktigt bra kanske jag kan åka iväg till Asien och komma hem senare med pengar på fickan, för det är det man är värd när man är 29–30 år. Men nu har det inte bara gått väldigt bra utan jag känner mig också väldigt bra. Förstår du skillnaden?

Vi återkopplar till snacket om hans sena utvecklingskurva och jag nickar till svar. Han tar sats:

– Jag känner mig så förbannat mycket bättre. Det i sin tur har återväckt en dröm som jag hade redan när jag var sex år gammal; att spela fotboll, att vara proffs i en bra liga, som i Italien… men jag lyckades aldrig när jag var där. Alla som jobbat med mig nu ska ha cred och tack, för jag är övertygad om att jag kan gå till de bästa ligorna och prestera nu. Jag skulle inte åka för att sitta av tid och tjäna pengar utan jag kan faktiskt göra mål där. Den vetskapen i sin tur, väcker drömmen om att dra på landslagströjan, som förmodligen varit den största drömmen. Ända sedan jag var liten.

Det låter inte som att Asienspåret lockar?

– Jag kommer titta på alla alternativ, men pengar är ganska långt ner på priolistan. Det viktigaste för mig är att vara glad och lycklig och att det ska vara utvecklande. Det är det i GIF Sundsvall nu. Det ska vara den sportsliga utmaningen i så fall, att hävda sig och göra samma grej i en bättre liga, ett bättre lag, och att det är utvecklande för mig som spelare och människa att prova igen. Det i sin tur kan ge mig en chans att närma mig landslaget.

Karriären är kort och han är 29 nu. Hallenius ser på papperet och känner i kroppen hur bra han är.

Men var är belöningen?

– Hade jag gjort den här säsongen i en klubb som AIK eller Malmö hade jag varit närmare diskussionen. I sig är det konstigt. För det är svårare att göra det här i GIF Sundsvall än där. Nu spelar jag i GIF Sundsvall, gör 24 poäng och så mycket annat. Är jag en mer välförtjänt landslagsspelare om jag sitter på bänken i La Liga än om jag är en av de viktigaste i Allsvenskan? Den frågan kan man lyfta. Man ser mig inte riktigt nu. Så därför är jag inte närmre än att någon stackare twittrar ibland att jag borde vara med. I en optimal värld så hade jag kunnat representera GIF i Allsvenskan, vara en av de bästa och varit nära landslaget. Men det ser inte ut så i dag.

Om du stannar i GIF nu. Blåser chansen att komma utomlands förbi då?

– Nej. För om jag stannar är jag övertygad om att jag är bättre nästa år. Men som jag ser det är det en fråga om nu eller aldrig. Väljer jag att stanna tänker jag inte att jag kan lämna om ett år. Väljer jag att stanna är det all the way med GIF och att göra klubben så bra som möjligt. Testar jag vingarna nu så åker jag inte för att vända hem om ett halvår. Bestämmer jag mig för att testa är det för att lyckas den här gången oavsett tiden det tar. Därför är det tufft. Det känns verkligen som jag står inför ett vägskäl.